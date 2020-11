Volano parole grosse tra Tommaso Zorzi e la contessa De Blanck: i due concorrenti litigano durante il pranzo della domenica e lei si infuria

Nuova discussione nella casa del GF Vip tra Tommaso Zorzi e la contessa De Blanck. Durante il pranzo della domenica, sono volate parole grosse tra i due concorrenti del reality, protagonisti di un acceso confronto. Motivo? Patrizia ha iniziato a mangiare senza spettare che tutti fossero a tavola e l’influencer gliel’ha fatto notare, mandandola su tutte le furie.

GF Vip, lite tra Tommaso Zorzi e la contessa De Blanck

Quando ci si siede a tavola, è buona educazione aspettare che tutti i commensali siano presenti prima di iniziare a consumare il pasto. Così, ieri, i concorrenti del GF Vip, pronti per pranzare, stavano aspettando che anche Maria Teresa Ruta si unisse a loro per cominciare a mangiare. Nell’attesa, però, la contessa De Blanck ha iniziato ad assaggiare ciò che aveva nel piatto, suscitando l’indignazione di Tommaso Zorzi. L’influencer le ha infatti chiesto di aspettare che tutti fossero a tavola.

Patrizia non ha preso bene l’osservazione del suo giovane coinquilino, con cui ha già avuto altre discussioni, e ha reagito con stizza. “Io devo mangiare perché devo prendere le medicine” ha sbottato, allontanandosi dalla sala da pranzo.

La discussione è proseguita e la nobildonna, convinta di essere nel giusto, ha aggiunto: “Non accetto lezioni di bon ton da te, non ti permettere mai più”. Tommaso non si è lasciato intimidire e ha replicato: “Mi hai detto di tutto qua dentro. Sei la prima che rompe i cog**oni, per una volta che uno li rompe a te, non rompere i cog**oni”.

Dopo una serie di botta e risposta, Patrizia ha abbandonato il gruppo, rifugiandosi, indispettita, in camera da letto e rinunciando a mangiare. Per Tomasso Zorzi, la reazione della contessa De Blanck è stata esagerata: “Non ti si può dire niente però”.

Un confronto piuttosto acceso, dunque, che se riproposto nella prossima puntata del GF Vip, potrebbe infiammare la serata.