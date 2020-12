Mediaset ha deciso di festeggiare nella Casa del Grande Fratello Vip l'arrivo del nuovo anno, con molti ospiti musicali fra cui Fausto Leali, ex concorrente squalificato: la decisione non piace al web

Il Capodanno 2020 sarà all’insegna del Grande Fratello Vip: come anticipato nelle scorse settimane da TvBlog, Canale 5 ha deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno nella Casa di Cinecittà e, come già capitato a Natale, ci saranno diversi ospiti.

Gf Vip Fausto Leali ospite del Capodanno su Mediaset

Sempre stando a TvBlog, tra gli artisti che si esibiranno nella serata di Capodanno dovrebbe esserci anche Fausto Leali, il cantante ex concorrente che è stato squalificato dopo una frase infelice rivolta a Enock. La notizia non è molto piaciuta ai telespettatori, che hanno trovato scorretto l’atteggiamento di Signorini.

Fausto Leali è stato infatti squalificato e al pari di altri concorrenti che hanno subito la stessa sorte, come Dennis Dosio o Stefano Bettarini, non è mai stato neanche ospite in studio, come previsto dal regolamento. La notizia che Leali potrebbe tornare ad esibirsi a Capodanno in studio o fuori dalla porta rossa, come già Alberto Urso o Arisa a Natale, ha quindi fatto gridare all’ipocrisia il popolo del web: perchè lui si e gli altri no?

Oltre a Fausto Leali, in studio a Capodanno dovrebbero esibirsi anche i The Kolors, Pupo e Cristiano Malgioglio: in programma sfide canore, culinarie e di moda.