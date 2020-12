L'ultima notte di Elisabetta Gregoraci al Gf passa nel cucurio con Pierpaolo Pretelli: fra i due c'è un grande affetto ma non sono mai andati oltre l'amicizia. Zorzi, nel suo stile, cerca di scherzarci su

L’avventura di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip volge al termine: nel corso della puntata di lunedì 7 dicembre la showgirl uscirà definitivamente dalla Casa. Il prolungamento del gioco fino a febbraio l’aveva messa in crisi e alla fine Elisabetta ha deciso di onorare il contratto con il Gf fino a dicembre, ma poi di uscire per passare le feste insieme al figlio Nathan.

Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Pretelli nel cucurio: come è andata

Alfonso Signorini ha cercato fino all’ultimo di convincere Elisabetta a restare in gioco, ma quando ha visto che non era possibile le ha chiesto di passare un’ultima notte nel cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli, la persona con cui più ha legato nella Casa: fra i due si era parlato di storia d’amore, si è coniato anche l’hasgtag #Gregorelli, ma alla fine non si è mai andati oltre l’amicizia.

I Gregorelli hanno attraversato fasi alterne e si sono anche scontrati: per questo Elisabetta si è detta felice di passare le ultime ore nella Casa con Pierpaolo, in modo da uscire senza astio e senza rancori.

Dopo la nottata, Tommaso Zorzi si è avvicinato alla porta del cucurio per chiedere ai ragazzi come fosse andata ed ha subito chiesto: “avete limonato?” Ovviamente si trattava di una domanda ironica e la Gregoraci ha risposto ancora più ironicamente: “Ma no, abbiamo fatto l’amore!” Chiaramente Zorzi non si è fatto pregare ed ha rincarato: “Il pacco di Pierpaolo è come ce lo immaginavamo?”

Tommaso:‘Il pacco di Pier è come ce lo immaginavamo?!’ 😂😂 #gregorelli #gfvip pic.twitter.com/u9NNvxImYv — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) December 6, 2020

Il tono della conversazione era chiaramente ilare e una volta smorzati i toni Elisabetta ha raccontato che Pierpaolo in realtà non ha dormito e che comunque non hanno condiviso lo stesso letto.

La storia dei Gregorelli si conclude insomma con un nulla di fatto, ma solo con una bella amicizia che forse continuerà anche fuori dalla Casa.