A Quarta Repubblica Giorgia Meloni scivola sul pap-test e sul cancro a seno regalando una memorabile gaffe. Il video è virale

Incredibile gaffe per Giorgia Meloni che confonde il pap-test con la mammografia nella prevenzione del tumore al seno. La leader di Fratelli d’Italia è scivolata sullo strafalcione mentre era in diretta a Quarta Repubblica, ospite di Nicola Porro.

Giorgia Meloni e la gaffe sul pap-test per il tumore al seno

Nel programma del lunedì sera di Rete 4 si parla di ripartenza dopo il lockdown forzato a causa dell’emergenza covid-19. Nicola Porro apre la trasmissione con una intervista a Giorgia Meloni con la quale si discute anche della sospensione di alcuni esami diagnostici, spesso fondamentali per la prevenzione oncologica.

È il caso, fa notare Giorgia Meloni, del pap-test che non è più possibile eseguire in questo periodo. Un esame importante per la prevenzione del tumore del collo dell’utero. Peccato, però, che la leader di FDI si confonda, associandolo al cancro alla mammella.

“In attesa di queste terapie intensive che avrebbero dovuto riempirsi hanno smesso di fare il pap-test. In Italia però si muore anche di cancro al seno. E quindi i pap-test possiamo ricominciare a farli?” dichiara con veemenza l’interlocutrice di Porro.

C'è Giorgia che non conosce nemmeno la differenza tra pap test e mammografia. #Meloni #QuartaRepubblica pic.twitter.com/y5yW8cbouC — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) May 26, 2020

Il video virale sui social

Se al conduttore l’errore è sfuggito, gli utenti dei social lo hanno invece notato. Il video dell’incredibile gaffe, infatti, è divenuto immediatamente virale sui social. Con tanto di commenti ironici.

“Secondo la Giorgia Meloni il Pap Test serve per diagnosticare il tumore al seno. Non voglio immaginare dove metterebbe le mani per il controllo della prostata” osserva ironicamente un utente su Twitter.

Insomma, la deputata di FDI è stata colta da un momentaneo lapsus o è davvero poco informata sul tema?