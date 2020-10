GfVip, Stefania Orlando in lacrime con Zorzi dopo la puntata: il motivo del dispiacere

Al GF Vip Stefania Orlando scoppia in lacrime in giardino da sola con Tommaso Zorzi: ecco il motivo del pianto della concorrente del reality.

È di nuovo una mattinata di lacrime per Stefania Orlando al GF Vip dopo quello che è accaduto nella tredicesima puntata del reality: la showgirl non ha saputo trattenere il pianto davanti a Tommaso Zorzi. Ma quale sarà mai stato il motivo di questo suo sfogo di tristezza?

Stefania Orlando in lacrime al GF Vip: “Mi odiano tutti”

Andiamo con ordine. Durante l’ultima puntata del GF Vip nessuno ha scelto di salvarla facendo il suo nome. Un dettaglio che, coniugato al fatto che è stata accusata – in particolare da Elisabetta Gregoraci e da Francesco Oppini – di essere una persona superficiale e di dire soprattutto sciocchezze, sembra averla distrutta psicologicamente.

È per questo che in mattinata, prima da sola in giardino e poi insieme al solo Tommaso Zorzi, Stefania Orlando è scoppiata in lacrime. Lo stesso Tommy, tra l’altro, ha scelto Guenda e non lei. Un dettaglio che forse l’ha toccata ancora di più nel profondo.

Una situazione non certo bellissima, tanto che tra le varie confessioni fatte a Zorzi, Stefania si è lasciata andare a due affermazioni che hanno colpito il cuore di tanti telespettatori: “Mi odiano tutti. Che ci sto a fare qua dentro io?”

I telespettatori mostrano il proprio affetto per Stefania

Le sue parole hanno in breve fatto il giro del web, dove il pubblico non ha mancato di manifestare il suo apprezzamento per lei. “Mi si spezza il cuore a vederla così”, ha scritto una persona su Twitter raccogliendo subito tantissimi like e commenti di supporto.

Quel che è certo è che vedere Stefania Orlando in lacrime così ha subito fatto scattare la molla in moltissimi appassionati del reality di Canale 5 che, siamo certi, quando si tratterà di far passare i giudizi dal televoto daranno vita ad una vera e propria crociata pur di far rimanere la loro beniamina nella casa più spiata d’Italia.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy