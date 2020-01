Tutto pronto a Cinecittà per la nuova edizione del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini che non ha ancora rivelato tutto il cast del reality che parte l’8 gennaio. A dare qualche nome in più rispetto ai concorrenti ufficiali già comunicati via social, ci ha pensato Michele Cucuzza. Il giornalista sarà infatti un inquilino della casa più spiata d’Italia e in una intervista si è lasciato andare a qualche rivelazione di troppo.

Michele Cucuzza spoilera cast Gf Vip

Lontano dalla Rai da qualche anno, Michele Cucuzza esordisce per la prima volta in un reality, dopo essersi occupato di informazione pura alla conduzione del tg e di intrattenimento al timone de La Vita in Diretta.

“Perché ho accettato il Grande Fratello Vip? E’ televisione. E io la faccio da una vita (…) Mi mancava il reality, erano anni che ci annusavamo con Canale 5, ma non volevo tornare in tv da “ripescato”, dopo anni di assenza. Per me è una sfida. Ora è venuto il momento” ha spiegato in una intervista a Libero Quotidiano.

Per il noto giornalista Rai, che negli ultimi 3 anni è stato impegnato su TeleNorba, si tratta di una nuova occasione da vivere pienamente in compagnia degli altri personaggi famosi che varcheranno la porta rossa. Ed è proprio commentando il cast del GF Vip che Cucuzza svela un nome più del dovuto.

Barbara Alberti tra i concorrenti?

“Chi conosco degli altri vip? Antonella Elia e Adriana Volpe sono amiche. Barbara Alberti la stimo e ho voglia di incontrarla. La Rusic l’ho intervistata varie volte. Non conosco Pago, ma mi sembra simpatico. Aristide Malnati, archeologo e papirologo, mi incuriosisce molto” ha infatti dichiarato il giornalista.

Parole che hanno fatto drizzare le antenne dei fan del programma: fino ad ora mancava l’ufficialità sulla partecipazione di Barbara Alberti. Le dichiarazioni di Cucuzza sono la conferma del suo ingresso nella casa di Cinecittà?