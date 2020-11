GF Vip, Zorzi e Massimiliano litigano nella notte: un video incastra Morra

Furioso scontro nella casa del GF Vip tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra: perché l'attore ha cambiato idea su Adua e Dayane?

L’amicizia speciale tra Adua e Dayane divide i concorrenti del GF Vip e diventa argomento di scontro tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra. L’influencer e l’attore hanno avuto un acceso confronto dopo la puntata: il primo ritiene che il secondo non sia stato leale col gruppo, cambiando improvvisamente opinione sulla vicenda. In particolare, Massimiliano, che si era schierato contro la modella brasiliana per difendere la collega siciliana, ieri sera l’ha invece difeso a spada tratta, accusando Tommy e gli altri di aver accerchiato Adua. Poi, su Twitter, spunta un video in cui Morra alla Del Vesco diceva tutt’altro su Dayane…

GF Vip, acceso scontro tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra

Durante la puntata del GF Vip, Alfonso Signorini è tornato a parlare del rapporto tra Adua e Dayane. Le due ragazze si sono molto legate fin dall’inizio del reality show e si scambiano continuamente effusioni e baci in bocca. La modella brasiliana era arrivata persino a dire di essersi innamorata della Del Vesco, mettendo quest’ultima in difficoltà, avendo un fidanzato fuori che l’aspetta. Proprio per questo e temendo che Giuliano potesse fraintendere i suoi comportamenti, Adua nei giorni scorsi era andata profondamente in crisi, trascorrendo una giornata intera tra le lacrime.

Di fronte alla sua sofferenza, molti inquilini hanno provato a confortarla, mettendola in guardia su Dayane. Alcuni concorrenti del GF Vip, come Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Francesco Oppini e lo stesso Massimiliano Morra sospettano che quella della modella sia tutta una strategia per emergere nel gioco. Ritenendo Adua una persona particolarmente fragile e sensibile, hanno così ritenuto di aiutarla ad aprire gli occhi.

Parole inutili, visto che in puntata le due ragazze si sono mostrate più affiatate che mai, accusando il resto del gruppo di aver cercato di distruggere il loro rapporto. A difesa di Dayane e Adua, a sorpresa, si è schierato anche Massimiliano, mandando su tutte le furie Zorzi. A fine diretta, quindi, i due hanno avuto un acceso scontro in giardino in cui Tommaso rimprovera a Massimiliano di aver cambiato idea improvvisamente.

“Tu con me in camera hai detto proprio ‘hai ragione Dayane sta esagerando a dire che si sta innamorando’. Mi davi ragione su quello che dicevo. Hai sentito tutto e poi sei andato a riportare le cose a loro due” ha sbottato l’influencer. L’attore si è difeso dicendo di aver cambiato opinione sulla vicenda: “Posso ripensarci? Io a Dayane voglio bene”.

Tommaso Zorzi che smaschera Massimiliano del team Lavatrice 🙋🏻‍♀️ #GFVIP Nei commenti le altre parti del video.

PARTE1 pic.twitter.com/dpIqPKc3n0 — Indah Gale (@indahgale) November 10, 2020

Su Twitter un video incastra Morra

Cosa abbia spinto Massimiliano a ripensarci non si è capito, ma mentre in casa si consumava la lite, su Twitter qualcuno postava un video in cui lo stesso Morra metteva in guardia Adua da Dayane. L’attore diceva alla sua ex finta fidanzata:

“È come se stesse cercando di strumentalizzare lei il tutto, prima con Stefano, poi con te. Sinceramente io questo percepisco, ti dico la verità”.

Adua, in preda allo sconforto, aveva risposto: “Mi fa male”. E lui: “Infatti, apri gli occhi”. Cosa lo avrà portato a ricredersi su Dayane? È quanto ha cercato di capire, senza successo, lo stesso Zorzi nel confronto con Morra dopo la puntata del GF Vip. Intanto, Massimiliano è finito al televoto e dovrà vedersela con Stefania Orlando: chi sarà salvato?