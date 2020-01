Si provocano da giorni ma ancora nessuna lite: Antonella Elia ed Elisa De Panicis pronte a scoppiare nella casa del GF Vip?

Prime scintille tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis nella casa del GF Vip. La prima settimana di convivenza è trascorsa più o meno tranquilla tra i concorrenti del reality di Canale 5, ma le due donne sembrano covare un’antipatia reciproca, pronta a scoppiare in lite. E qualche frecciatina velenosa è già stata scoccata.

GF Vip, battutine al vetriolo tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis

La prima, vera lite al GF Vip sarà quella tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis. Ne sono convinti molti telespettatori che seguono con assiduità la diretta del reality. Le prime avvisaglie si sono registrate qualche giorno fa, durante il TGF, il telegiornale ironico che di tanto in tanto i Vip organizzano con il coordinamento di Michele Cucuzza.

In uno di questi imperdibili appuntamenti, Antonella è stata a chiamata a dire la sua sui coinquilini e non ha usato parole tenere – sebbene infarcite di ironia – nei confronti della giovane influencer.

“Per la gioia di tutti voi maschi e l’invidia di tutte noi femmine abbiamo una pornostar” ha detto indicando proprio Elisa. “C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti: ogni volta che la vedono tutti si coprono le parti basse” ha aggiunto.

La ragazza, abbigliata in modo sexy per l’occasione, ha raggiunto la postazione di Michele e Antonella e, sdraiatasi sul bancone ha esclamato: “Ma sei gelosa?”. “Sono gelosissima. Ormai per me sono ricordi antichi, non resta che lo sfacelo” ammette ironicamente la Elia.

La reazione di Elisa

Il siparietto è stato molto apprezzato dagli utenti del web, che sembrano non nutrire particolari simpatie per l’influencer. Per alcuni, proprio quella gag sarà destinata ad alimentare uno scontro tra le due donne che, conoscendo il carattere e i precedenti della Elia, sarebbe davvero scoppiettante.

Intanto, nei giorni successivi, Elisa, dopo essersi prestata al gioco, ha iniziato a lanciare qualche frecciatina verso Antonella Elia, pronta a dar vita alla prima vera lite di questo GF Vip.

Nelle scorse ore, ad esempio, l’influencer ha fatto un commento poco tenero sulla biancheria intima della showgirl: “Porti il perizoma? Io pensavo si portassero le mutande alla tua età”.

Una provocazione alla quale Antonella incredibilmente non ha ceduto, sebbene abbia ammesso di far fatica a sopportarla: che stia preparando una dolce vendetta?