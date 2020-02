GF Vip, Eleonora Giorgi: dubbi sulla coppia Paolo e Clizia?

GF Vip, Eleonora Giorgi ha cambiato idea sulla relazione tra Paolo e Clizia nella casa? Ecco cosa ha detto l'attrice sulla coppia

Sarà una puntata interamente dedicata all’amore quella del Grande Fratello Vip in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. Alfonso Signorini celebrerà non solo la nuova coppia nata all’interno della casa del GF Vip, quella composta da Paolo e Clizia, ma anche il sentimento che unisce gli altri concorrenti con i propri partner nella vita reale.

GF Vip, Paolo e Clizia la nuova coppia della casa

Dopo quasi una settimana dal primo, fatidico bacio, Paolo e Clizia si stanno godendo la loro storia sotto le vigili telecamere del GF Vip. Dopo le insicurezze iniziali e la timidezza nel primo approccio, ormai non si frenano più e non mancano di scambiarsi tenere coccole ed effusioni.

Su questa relazione si è espressa più volte anche Eleonora Giorgi, mamma di Paolo, che era entrata nella casa prima dell’avvicinamento tra i due per benedire l’unione. Ora però, la celebre attrice sembra avere qualche dubbio: Clizia le piace come donna, ma forse Paolo non è l’uomo giusto per lei. Presto per parlare d’amore?

“Non credo che siano innamorati (…)Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi” ha rivelato al settimanale Chi.

Eleonora Giorgi rientra nella casa?

L’ex moglie di Massimo Ciavarro ritiene che Paolo e Clizia abbiano esperienze profondamente differenti: lui in cerca del vero amore, lei con una figlia e un matrimonio finito alle spalle. “Ma è troppo presto per trarre conclusioni” aggiunge.

Dopo queste dichiarazioni rilasciate, tra l’altro, al settimanale diretto dallo stesso conduttore del reality show, non è escluso che Eleonora possa varcare nuovamente la porta rossa: metterà in guardia i due ragazzi?

Le altre sorprese

Ma nella serata che celebra l’amore e con tanti concorrenti con l’anima gemella che li attende fuori dalla casa, il pubblico si aspetta qualche romantica sorpresa.

Antonella e Pietro hanno fatto pace lunedì scorso, Paola ha voglia di rivedere il suo Fede, Patrick non riceve notizie del figlio e della compagna da quando entrato. E poi ancora, Licia, Adriana, Fernanda trascorreranno San Valentino senza la loro dolce metà.

Potrebbe essere una serata amara per Pago e Serena: la bella sarda è al televoto contro Licia – di cui il cantante sembra essere geloso – e rischia di andare nuovamente in nomination e uscire lunedì.

In questa puntata, infatti, non ci saranno eliminazioni, ma il concorrente meno votato dal pubblico sarà automaticamente candidato ad abbandonare la casa.