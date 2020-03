Ancora tensioni al GF Vip dove Antonella Elia ha litigato di nuovo con Licia. la showgirl apprende che l'attrice sta male e ride contenta

Antonella Elia nuovamente nella bufera per una frase infelice contro Licia Nunez al GF Vip. Le due concorrenti inizialmente sembravano aver legato molto, ma poi hanno più volte discusso, fino ad allontanarsi. Anche nella puntata di lunedì del reality, si sono punzecchiate e Antonella non ha perdonato Licia per essersi schierata con Valeria Marini, dopo lo scontro avvenuto nella casa tra le due showgirl. Nelle scorse ore, inoltre, l’ex ragazza di Non è la Rai si è lasciata andare a considerazioni forti sull’attrice, che hanno fatto insorgere i fan del programma.

LEGGI ANCHE: — Squalificata Antonella Elia dal GF Vip? Cosa sta succedendo nelle ultime ore

GF Vip, Antonella Elia su Licia: “Sta male? Sono contenta?”

Nella sauna del GF Vip ci sono Antonella Elia, Asia Valente e Andrea Denver che parlano di Licia. “Sta molto male” dice Asia. “Ecco, bene” replica Antonella ridendo soddisfatta. Il modello interviene rimproverandola: “Anto, ma non devi dire ste cose…”. E la Elia: “Io le dico eccome, perché le penso! Perché non dovrei dirle se le penso? Una coscienza esiste. Son contenta!”. Andrea, da parte sua, ammette che a lui dispiace che Licia stia male e la showgirl: “A me zero!”

Asia: "Licia stava morendo"

Antonella: "Ecco, bene. Menomale"

Denver: "Non devi dire queste cose"

Antonella: "No, io le dico eccome, perché le penso. Sono contenta" Mi raccomando, continuiamo a proteggere e difendere l'Elia.#gfvippic.twitter.com/vmMyXKRJmo — Caterina (@CaterinaC94) March 3, 2020

Una scena che ha fatto indignare il pubblico e molti telespettatori si chiedono come si possa godere con tanta semplicità della sofferenza altrui.

Le minacce e i precedenti

Tra Licia e Antonella Elia era successo già qualcosa nella puntata di lunedì sera. Dopo aver mostrato la spinta di Antonella a Valeria Marini, quest’ultima aveva chiesto a Licia di raccontare la sua versione, visto che era presente ai fatti. L’attrice si era schierata con l’ex soubrette del Bagaglino mandando su tutte le furie al Elia, che era arrivata addirittura a minacciarla. “Stai attenta” le avrebbe detto con tono intimidatorio.

Durante la diretta, però, Antonella è stata dipinta come una vittima delle angherie di Valeria e di Fernanda Lessa e il suo gesto violento quasi giustificato da Alfonso Signorini per via delle numerose provocazioni ricevute in settimana.

Dopo la puntata la concorrente brasiliana ha avuto un crollo emotivo per il trattamento ricevuto da conduttore e opinionisti e la Marini ha continuato a sostenere le sue ragioni, dicendosi con la coscienza a posto.

Intanto, molti telespettatori – tra i quali il marito di Fernanda – ritengono che Antonella sia ingiustamente protetta dalla produzione e dallo stesso Alfonso Signorini: su Twitter l’hashtag #signorinifuori è in tendenza da ieri!