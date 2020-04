Volano parole grosse tra Sossio e Teresanna nella casa del GF Vip: i due non si sono mai sopportati e tutto ormai li fa litigare

Toni accesi ieri sera nella casa del GF Vip dove è scoppiata l’ennesima lite tra Sossio e Teresanna. Tra il calciatore e l’influencer gli animi si sono particolarmente scaldati e sono volate parole grosse, davanti ad altri inquilini. Poi Paola ha cerato di stoppare la discussione mettendo a freno le ire di entrambi.

GF Vip, nuova lite tra Sossio e Teresanna

Tra Sossio e Teresanna c’è sempre stata una certa tensione: i due non si piacciono e sembrano non fare nulla per nasconderlo. Il calciatore, primo finalista di questa edizione del GF Vip, ama provocarla e spesso imita la sua coinquilina.

Un atteggiamento che non è apprezzato dalla giovane napoletana, dal temperamento piuttosto forte che non resta in silenzio dinnanzi alle provocazioni del’ex cavaliere di Uomini e Donne.

La scintilla, ieri sera, è scattata dopo che Sossio per cena ha preso una porzione di pollo cucinato da Teresanna.

“Non ti capisco, non mi rivolgi la parola, poi prendi il pollo che ho fatto con tanto amore per i miei amici” ha esclamato lei. Ne è iniziata una discussione piuttosto animata che si è trasformata in un vorticoso scambio di insulti reciproci.

Volano insulti in cucina

Teresanna non ne più delle imitazioni che Sossio che fa di lei in casa e chiede rispetto, ma lui da parte sua ribatte: “Siamo in un posto in cui dobbiamo convivere per forza, allora accetti anche le mie imitazioni”.

I toni si alzano fino a quando lei sbotta: “Con te ho giocato all’inizio, poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone e non voglio giocare più”. Sossio non la prende bene e replica: “Modera i termini perché cane sarà quel cog**one che sta con te!”.

Teresanna si sente particolarmente ferita e urla al coinquilino di non prendersi troppa confidenza e di pensare a chi ha acanto lui nella vita.

Il fare di entrambi è quasi minaccioso e quelle urla riempiono la stanza, fino a quando Paola decide di mettersi in mezzo, stoppando la furia di entrambi.

Nella puntata di stasera i due avranno ancora qualcosa da dirsi in diretta?