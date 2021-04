Frank Matano, il “bastone verde” va a ruba. Ecco dove comprarlo

LOL chi ride è fuori, continua a far parlare di se sui social: non solo per le battute ma anche per il 'bastoncino verde' sonoro.

Non si ferma il successo di LOL chi ride è fuori: meme, battute divenute quasi iconiche e oggetti che hanno conquistato i social. E proprio sui social, su Twitter, Frank Matano scrive ‘so dove potete comprare il bastone verde’.

Si tratta del bastone sonoro portato da Matano all’interno del programma come ‘arma’ per far ridere i suoi avversari, ma che stava per rivelarsi un clamoroso ‘autogoal’. Frank stava per ridere proprio per quell’oggetto che lui stesso aveva portato. Fatto sta, che l’altra notte il comico e giudice di Italia’s Got Talent, nell’augurare la buona notte ai suoi follower, ha detto detto di sapere dove compare il bastone verde.

Ragazzi, sono le 3:44. Volevo dirvi che non so dove potete comprare il bastone verde. Buonanotte. — Frank Matano (@frankmatano) April 11, 2021

Già perché quell’oggetto sta andando a ruba ed ha conquistato il pubblico social. Ne esistono diverse tipologie e le trovate anche su Amazon, ma se volete proprio il modello di Frank Matano allora il sito che fa per voi è Yappashop. 5,20€ escluse le spedizioni: questo il costo del simpatico oggetto che attenzione ‘non fa ridere’ come hanno scritto ironicamente sul sito.

“ATTENZIONE: QUESTO NON FA RIDERE! A causa delle numerose richieste (colpa di Matano*) dal 12 Aprile in avanti, i tempi di attesa potrebbero allungarsi di 25 giorni.

Sii paziente: datti al karaoke o al tip – tap e i giorni scorreranno veloci. Poi avrai una vita intera per infastidire chi desideri con l’irresistibile sonorità del tubo!

*PS. Scherziamo, ti vogliamo bene Frank.” Yappashop.com

Un utente su Twitter sottolinea come grazie a lui il bastone verde (disponibile anche in altri colori) sta andando a ruba e che dovrebbe farsi dare la percentuale.

@frankmatano avresti dovuto sponsorizzarlo a sto punto perché lo stanno comprando tutti su Amazon solo grazie a te! Fatti dare la %! Cmq vorremmo qualche tua diretta ogni tanto, non ci 💩 molto! Complimenti per i 3 milioni appena raggiunti su IG! Complimenti per tutto:TI SI AMA❤️ pic.twitter.com/wqa5RwUNAF — Bimba di Frank&Lillo (@legendaryblondy) April 11, 2021

Credits foto:©️Prime Video & Amazon Studios