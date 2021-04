LOL chi ride è fuori, le scene inedite che non hai visto in tv: c’è anche Mara Maionchi con una barzelletta

LOL - Chi ride è fuori, sul web compaiono le scene inedite: tra la barzelletta di Mara Maionchi e la dichiarazione d'amore di Lillo...

La prima stagione di LOL – Chi ride è fuori ha avuto un successo di pubblico e critica strepitoso, ma sul web hanno cominciato a circolare anche delle scene inedite che non abbiamo visto nel corso delle puntate in streaming su Prime Video. Ed è davvero un peccato che siano state tagliate dallo show. Non ci credete? Andiamo a vederle insieme!

LEGGI ANCHE — Lol, il cast della seconda stagione: il nome dell’attore fa boom su Twitter. Di chi si tratta

Sul web fanno la loro comparsa un paio di scene inedite di LOL – Chi ride è fuori che stanno davvero facendo impazzire tutti. Ma perché mai non sono state mandate in onda? Credits foto:©️Prime Video & Amazon Studios

LOL – Chi ride è fuori: le scene inedite della barzelletta di Mara Maionchi

Andiamo con ordine. Nella prima tra le scene inedite di Lol – Chi ride è fuori, Mara Maionchi ha cominciato a raccontare una barzelletta in bolognese stretto di fronte al napoletano Ciro Priello e alla milanese Katia Follesa, che sono rimasti completamente basiti di fronte alle sue parole… delle quali non ne hanno capita nemmeno una!

Una scena straordinaria, che può essere reperita ovviamente nei contenuti extra (xRay) di Prime Video…

Comunque la scena tagliata dove Mara finisce di raccontare la sua barzelletta in dialetto con Ciro e Katia basiti mi fa morire #lolchiridefuori pic.twitter.com/6wVvHEVyhH — C1P8 ✰ (@Blue_Martin) April 8, 2021

LOL: la scena tagliata di Lillo e Caterina Guzzanti

Ma oltre alla barzelletta di Mara Maionchi, in un’altra tra le scene inedite di Lol – Chi ride è fuori, ce n’è una tra Lillo e Caterina Guzzanti, intenti a doversi fare una dichiarazione d’amore a vicenda.

Una scena esilarante, nella quale i due attori hanno dato vita a una meravigliosa scena ‘romantica’ dai risvolti esilaranti. Nella quale sono stati estremamente bravi a non scoppiare a ridere…

perché hanno tagliato questa scenaaa lillo mi spezza troppo. ora esigo tutte le scene tagliate grz #lolchirideefuori pic.twitter.com/UoYAzgPD4k — elisa🪐 #teamrosé (@elixvill) April 8, 2021

La domanda adesso è una sola: perché mai scene così divertenti sono state relegate ai contenuti extra senza essere trasmesse durante la regular season?

Credits foto:©️Prime Video & Amazon Studios