Sanremo 2021, chi vincerà secondo i bookmaker? Ecco l’inaspettato vincitore

I bookmaker hanno fatto le loro previsioni in vista di Sanremo 2021: ecco chi vincerà il prossimo Festival della canzone italiana!

Sarà dura attendere il 2 marzo 2021 per ascoltare le canzoni in gara a Sanremo 2021, ma i bookmaker hanno già messo a punto delle quote per stabilire chi vincerà la prossima edizione del Festival della canzone italiana. E come ogni anno, il risultato non è affatto scontato come si può credere.

LEGGI ANCHE: — Ecco i cantanti esclusi da Sanremo 2021: i nomi che non vedremo sul palco dell’Ariston

Chi vincerà il Sanremo 2020? Cosa dicono i bookmaker

Tra habitué del Festival e novità inaspettate, sul palco dell’Ariston assisteremo a 26 brani inediti, tra i quali uno e solo uno sarà capace di conquistare la palma d’oro del vincitore. Partiamo però da chi non vincerà di certo: Achille Lauro.

Annunciato da Red Ronnie come vincitore certo della kermesse, Amadeus ha invece rivelato che sarà presente a Sanremo come ospite fisso per tutte e cinque le serate insieme a Zlatan Ibrahimovic e ad Elodie come co-conduttrice per una sera. Per lui dunque niente vittoria…

A trionfare all’Ariston saranno Fedez e Francesca Michielin?

Tornando alle quote scommesse, i bookmaker di StanleyBet hanno provato ad indovinare chi vincerà Sanremo 2021. Il nome non è quello di un singolo cantante, ma di una coppia: Fedez e Francesca Michielin. Per lui è il primo festival, lei invece è alla seconda partecipazione, ma insieme hanno già sfornato alcuni brani di successo come Cigno Nero e Magnifico.

Secondo i bookmaker, la loro Chiamami per nome sarà la canzone che trionferà. Chi scommette su di loro, in caso di effettiva vittoria sarà ripagato con 4 volte il valore della posta.

In ordine, seguono Irama (5,00), i Maneskin (7,00) e Gaia (8,00). La meno quotata è Orietta Berti: una sua vittoria verrebbe ripagata agli scommettitori addirittura 50 volte il valore della posta in gioco!

Ecco tutte le quote sulla possibilità di vittoria a Sanremo 2020 secondo StanleyBet:

Fedez e Francesca Michielin: 4,00.

Irama: 5,00.

Maneskin: 7,00.

Gaia: 8,00.

Annalisa: 10,00.

Arisa: 10,00.

Aiello: 10,00.

Ermal Meta: 10,00.

Fulminacci: 15,00.

Lo Stato Sociale: 15,00.

Max Gazzè: 15,00.

Noemi: 15,00.

Francesco Renga: 15,00.

Malika Ayane: 20,00.

Gio Evan: 20,00.

Willie Peyote: 20,00.

Colapesce e Dimartino: 20,00.

Fasma: 25,00.

Madame: 25,00.

eXtraliscio: 28,00.

Bug: 30,00.

Random: 30,00.

Come Cose: 35,00.

La rappresentante di lista: 35,00

Ghemon: 40,00.

Orietta Berti: 50,00.

foto: Kikapress