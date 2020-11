Festa di compleanno a sorpresa nella casa del GF Vip per il compleanno della contessa De Blanck: Patrizia al centro dei festeggiamenti, si emoziona

Festa a sorpresa nella casa del GF Vip per il compleanno della contessa Patrizia De Blanck. La nobildonna proprio oggi compie 80 anni e allo scoccare della mezzanotte i suoi coinquilini l’hanno festeggiata come si deve. Palloncini, decorazioni e l’immancabile torta con tanto di candeline hanno rallegrato l’atmosfera in onore dell’anziana concorrente. E ogni Vip le ha dedicato una pensiero personale.

GF Vip, la festa di compleanno della contessa De Blanck

I preparativi sono andati avanti tutto il giorno e finalmente quando è scoccata la mezzanotte la contessa De Blanck ha avuto la sua festa di compleanno. Patrizia, che avrebbe voluto festeggiare con la figlia Giada, si è particolarmente commossa, ritenendo i suoi compagni d’avventura un po’ come figli, essendo lei la più anziana del gruppo.

Una sorpresa che la contessa ha molto gradito e che ha rivelato il lato più sensibile della concorrente, che finora si era mostrata particolarmente cinica e sprezzante.

Nel corso della serata ogni vippone ha voluto dedicare un augurio personale a Patrizia, che ha ricevuto pure un bel mazzo di fiori. Piuttosto originale il pensiero che le ha rivolto Tommaso Zorzi. L’influencer non ha usato parole banali e ha suscitato ilarità in casa e sui social. Ecco il suo messaggio di auguri alla contessa De Blanck per il compleanno

Ho imparato un vaffa alla volta, a conoscere una donna che ha dato un nuovo significato alla parola intemperanza. Sei saggia, cinica e insopportabilmente meteorologa. Che questo possa essere un compleanno diverso ma ugualmente divertente. Tanti auguri, contessa.

comunque raga solo tommaso non ha scritto robe tipo “che bella grande, la migliore, simpaticissima”

zorzi ti amo #gfvip

La contessa non è molto amata dal pubblico e spesso è finita in aspre polemiche per aver pronunciato parole irripetibili e offensive nei confronti degli altri concorrenti. Di recente è stata criticata su Twitter per aver fatto piangere Rosalinda e aver dato due sberle a Enock.

Ma la dolce reazione alla festa a sorpresa ha messo d’accordo un po’ tutti e anche i suoi detrattori si sono commossi davanti alla contessa così emozionata.