Quando Andrea Camilleri è scomparso, nell'estate del 2019, i fan di Montalbano hanno temuto che significasse anche la fine del loro amato Commissario: in realtà, Camilleri aveva pensato con largo anticipo alla fine delle storie di Montalbano

Andrea Camilleri è morto il 17 luglio del 2019: un grande lutto che ha colpito il mondo della cultura, della letteratura e anche quello televisivo, visto che dalla penna del grande scrittore siciliano era nato tanti anni prima il Commissario televisivo più amato dell’ultimo ventennio, Salvo Montalbano.

40 libri e 34 episodi televisivi: questa la mole della saga letterario-televisiva che appassiona i telespettatori, grazie anche alla bravura del cast della fiction di Rai1, che dal 1999 impersona i protagonisti del mondo immaginario di Vigata.

Commissario Montalbano finale già scritto

Tra i fan del commissario Montalbano, addolorati per la morte di Camilleri, si è anche diffuso un sottile panico all’idea che questa avrebbe significato anche la fine delle avventure televisive del loro beniamino. Non sarà così, almeno nell’immediato, ma quello che è certo è che la storia di Salvo Montalbano non resterà appesa, senza un finale degno di questo nome.

Andrea Camilleri, infatti, aveva già da qualche anno immaginato il finale perfetto per la sua lunga serie di libri dedicata al Commissario Montalbano. L’ultimo romanzo dedicato al poliziotto di Vigata è stato già ultimato dal prolifico autore, che lo ha consegnato tempo fa, nel 2005, all’editrice Elvira Sellerio.

“Elvira lo mise in un cassetto della casa editrice – confessò lo stesso Camilleri in un incontro a Più libri più liberi del 2017 – da qui è nata la leggenda che fosse in cassaforte. Ora lo ho rivisto, si chiama ‘Riccardino’”

“Ho dato ‘Riccardino’ alla casa editrice solo a questa condizione: che venisse tirato fuori quando l´alzheimer per me sarà irreversibile. Intanto, con le facoltà di intendere e di volere intatte, mi diverto a inventare nuove storie”.

Insomma, il grande Andrea Camilleri è morto, ma avendo forse previsto il suo precario stato di salute, si è premurato con largo anticipo di scrivere l’episodio finale de Il commissario Montalbano, al fine di non privare i fan della storia conclusiva dedicata al loro beniamino.

L’ultimo libro del Commissario Montalbano è ‘in cassaforte’

A dire il vero Andrea Camilleri, nel 2017 fu ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, dove rivelò anche altri dettagli sul capitolo finale de Il Commissario Montalbano e facendo anche qualche anticipazione, centellinando bene ogni informazione.

“Ho scritto la fine dieci anni fa, ho trovato la soluzione che mi piaceva e l’ho scritta di getto” aveva ironizzato lo scrittore famoso in tutto il mondo, prima di rassicurare i fan sul futuro di Salvo: “Montalbano non morirà, nessuna autopsia. Ma non potrà sbucare da nessuna altra parte. Se ne andrà, sparirà senza morire”.

In tutto questo, la serie tv è diventata talmente conosciuta all’estero da essere tradotta persino in giapponese, tutto merito sia di Luca Zingaretti sia di Camilleri che nella sua lunga carriera non ha mai deluso il suo pubblico.

Il manoscritto è quindi gelosamente custodito in un cassetto, ma i particolari sul finale terminano qua: nulla di più è dato sapere sugli ultimi casi che seguirà il commissario siciliano, né sull’epilogo vero e proprio che lo coinvolgerà.

Purtroppo, ora che Andrea Camilleri è morto, lo leggeremo senza di lui e dovremmo fare a meno dei suoi commenti acuti e pungenti. Ci mancherà.

