Gaffe di Bruno Vespa con la mascherina a Domenica In

Mara Venier invita Bruno Vespa a Domenica In per parlare di Covid, ma il giornalista non sa indossare correttamente la mascherina

Anche Bruno Vespa ospite di Mara Venier a Domenica In. Il giornalista è intervenuto nel programma di Rai1 durante il consueto spazio informativo dedicato all’emergenza coronavirus. Una lunga chiacchierata con la conduttrice, durante la quale si è però reso protagonista di una incredibile gaffe. Che sui social non è passata inosservata, scatenando ilarità.

Domenica In, Bruno Vespa non riesce a mettere la mascherina

Sono ormai nove mesi che l’Italia sta fronteggiando la pandemia da Covid-19. Nelle ultime settimane, dopo un periodo di relativa calma, la curva dei contagi è tornata a salire, inducendo al governo a nuove misure restrittive. Provvedimenti che variano da regione a regione, in base al livello di rischio. Le raccomandazioni, per tutti, però, sono sempre le stesse: evitare gli assembramenti, indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani.

Tre semplici regole da rispettare e con le quali, ormai, abbiamo imparato a convivere, trasformandole in quotidiane abitudini. Ma siamo sicuri che tutti sappiano metterle in pratica? Bruno Vespa, ad esempio, durante la sua partecipazione a Domenica In, sembrava in evidente difficoltà nell’indossare la mascherina.

Invitato a mostrare come applicarla correttamente, si è reso protagonista di una clamorosa gaffe, non riuscendo a incrociare gli elastici dietro le orecchie. Una scena, quella andata in onda su Rai1, che ha scatenato l’ironia di molti utenti su Twitter.

“Bruno Vespa che non riesce neanche a mettere correttamente la mascherina, nonostante sia invitato a dimostrare come si fa la X attorno all’orecchio, è lo spot perfetto della televisione pubblica” osserva ad esempio qualcuno con sarcasmo.

L’episodio ha riportato alla mente un fatto analogo, quando ad avere problemi a indossare il dispositivo di protezione individuale fu il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Per questo, ironicamente, un utente consiglia al giornalista di chiedere consiglio al noto esponente politico.

Bruno Vespa a Domenica In ha avuto modo di presentare anche il suo ultimo, discusso libro “Perché l’Italia amò Mussolini (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus)”. Un titolo che sta facendo molto discutere, suscitando numerose polemiche.