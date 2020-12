‘Vi chiedo scusa’, Bruno Vespa sullo sforamento di orario di Amadeus: cosa ha dichiarato a Porta a Porta

Bruno Vespa interviene in diretta sullo sforamento d’orario di Amadeus e Sanremo 2021, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa

L’ultima puntata di Sanremo Giovani 2021 si è spinta fino a tarda notte, andando a creare polemiche per l’orario prolungato, che ha preso buona parte del tempo riservato normalmente a Bruno Vespa e al suo Porta a Porta. È per questo che il giornalista di Rai Uno è sembrato alquanto risentito, lanciando qualche frecciatina ad Amadeus nella copertina del suo talk show.

Bruno Vespa affronta Amadeus per lo sforamento orario

Andiamo con ordine. Nella serata del 17 dicembre 2020, Amadeus ha lanciato la lista dei 26 big in gara a Sanremo 2020, nonché i giovani partecipanti alla manifestazione: inutile dire che il programma si è prolungato fino a fare le ore piccole, andando a sovrapporsi all’orario di palinsesto di Porta a Porta.

Per tale motivo, Bruno Vespa sembra essersi risentito non poco con Amadeus, al punto da essersi presentato a Porta a Porta facendo un interessante appunto iniziale contro lo sforamento degli altri programmi.

“Il programma che ci ha preceduto stasera doveva essere di importanza eccezionale!”

“Buonasera con il pubblico di Porta a Porta, con il quale per una volta devo scusarmi – ha esordito il giornalista – come voi sapete Porta a Porta va in onda molto tardi, ma ci sono programmi più importanti del nostro che finiscono tardi… ce ne facciamo una ragione. Il programma che ci ha preceduto stasera doveva essere di importanza eccezionale perché ci ha spinto fino a quest’ora! Quindi io vi chiedo scusa se andiamo in onda ad un’ora così tarda da essere perfino inconsueta per noi che andiamo in onda sempre tardi. Abbiate pazienza”.

Di sicuro, Bruno Vespa è apparso piuttosto risentito anche perché Porta a Porta, che di solito va in onda registrato, nella puntata del 17 dicembre andava in diretta… causando un disagio non da poco anche agli ospiti oltre che al pubblico.

La Rai rimedierà dopo questo affronto al suo giornalista di punta? Oppure Sanremo è davvero più importante del talk show di Vespa?

