‘Che spavento… Ballerò per lui’, Elisa Isoardi svela le condizioni di salute di Raimondo Todaro: come sta il ballerino

Elisa Isoardi ha svelato che Raimondo Todaro di Ballando con le Stelle ha subito un intervento chirurgico: ecco come sta il ballerino.

Ha subito fatto il giro del web la notizia che uno dei ballerini più amati e conosciuti di Ballando con le stelle non sta proprio bene. Stiamo parlando ovviamente di Raimondo Todaro, che ha dovuto temporaneamente abbandonare la sua partner Elisa Isoardi per un intervento chirurgico: ma come sta? Quali sono le sue vere condizioni di salute?

Elisa Isoardi svela come sta Raimondo Todaro

Andiamo con ordine. Raimondo Todaro ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico di routine ma urgente (si parla di appendicite), ragion per cui è possibile che non lo vedremo per qualche tempo a Ballando con le stelle.

A dare la notizia è stata Elisa Isoardi, sua compagna di ballo in gioco, che ha postato una Instagram Stories svelando le condizioni del ballerino.

“Volevo rassicurarvi perché Raimondo si sta operando, è in sala operatoria – ha esordito l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco – È un piccolo intervento di routine. Io sono preoccupata perché mi è caduta una certezza. Milly l’asso ce l’ha, ci pensa lei, non ci deluderà. Io provo comunque, ballerò. Spero con lui e sicuramente per lui”.

Raimondo Todaro: operazione riuscita, lo rivedremo presto in tv?

Parole affettuose, quelle della bella Elisa, che dimostrano la complicità che in queste settimane si è creata proprio con Raimondo. Qualche malelingua già vocifera di un tenero legame tra i due, magari qualcosa che va più in là di una semplice amicizia e di un rapporto professionale.

Poi, nella serata di lunedì 21 settembre, la stessa Isoardi ha rivelato come sta Todaro dopo l’operazione: “Raimondo sta bene, sono contenta tanto tanto tanto. Forza Raimondo, che spavento! Buona notte col sorriso!”

Insomma, tutto come previsto e presto rivedremo il buon Raimondo volteggiare di nuovo in tv!

foto: Kikapress