Da lunedì 6 gennaio Paolo Bonolis è tornato al timone di Avanti un altro, lo storico game show del preserale di Canale 5. La prima puntata della nona edizione del programma non ha deluso i fan, che hanno ritrovato i bizzarri personaggi che affollano gli studi della trasmissione, con qualche new entry. E poi, i tanti concorrenti pronti a mettersi in gioco con ironia per portare a casa il montepremi. Tra questi, uno in particolare, Luca, ha conquistato il pubblico, che si è particolarmente dispiaciuto quando ha perso.

Avanti un altro, Luca conquista tutti

Si è presentato con un bel sorriso stampato sul volto e ha giocato nella prima puntata della nuova stagione di Avanti un altro. Luca, questo il nome del concorrente, ci teneva particolarmente a vincere, perché avrebbe utilizzato quei soldi per sposarsi con l’uomo che ama.

“Si chiama Gege Show, fa la drag queen e a fine anno ci sposiamo” ha rivelato davanti a Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ad averlo iscritto al programma è stato proprio il fidanzato, al quale Luca ha inviato un affettuoso saluto.

Luca perde e il pubblico si dispiace

La simpatia di Luca ha conquistato il pubblico di Avanti un altro e sul web molti telespettatori facevano il tifo per lui. Così quando il concorrente ha perso, in tanti si sono dispiaciuti, visto che lui aveva dichiarato di voler utilizzare i soldi dell’eventuale vincita per il suo matrimonio.

“Il ragazzo che ha perso, ha uno sguardo scoraggiato” osserva un utente su Twitter. “Ma vogliamo fare una colletta e raccogliere €30.000 per il matrimonio di Luca?” aggiunge qualcuno.

“Nooooo, ma che peccato” esclama un altro telespettatore dispiaciuto dopo aver seguito al sua performance.