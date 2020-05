Ambra Angiolini, la gelosia per Renga e la storia con Allegri: cosa svela a L’Intervista

A L'intervista di Maurizio Costanzo, Ambra Angiolini ha parlato del suo amore con Massimiliano Allegri e di quello con Francesco Renga. Ecco cosa ha raccontato.

Ambra Angiolini è stata ospite a L’Intervista di Maurizio Costanzo, nella puntata del 21 maggio. L’attrice ed ex ragazza di Non è la Rai si è lasciata andare ad una serie di confidenze, riguardanti sia il suo grande amore passato, Francesco Renga, che il suo grande amore presente, Massimiliano Allegri. Ma cosa avrà mai detto su di loro?

L’Intervista: Ambra Angiolini racconta il suo rapporto con Renga

Andiamo con ordine. Con Francesco Renga, Ambra ha avuto una lunghissima relazione dalla quale sono nati due figli, Jolanda e Leonardo. Il loro rapporto è finito nel 2015, ma è soltanto ora che l’attrice ha deciso di confessare alcuni dettagli.

“Ero molto gelosa di lui – ha rivelato Ambra Angiolini a Maurizio Costanzo – è sempre stato un uomo molto desiderato, molto voluto. Io lo aiutavo a tirar fuori più cose possibili. Ero gelosa del suo privato, molto privato. Ma non ero gelosa delle sue canzoni, sennò non se magnava a casa…”

Con lui, il rapporto è ora sereno: “Io vivo con i miei figli a Brescia, Renga è il mio vicino di casa”.

Ambra racconta la sua storia d’amore con Max Allegri

Dal 2017, però, Ambra è fidanzata con Massimiliano Allegri, ex allenatore di Milan e Juventus.

I due non vivono insieme: “Max vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia. Ci incontriamo in giro… Siamo itineranti che è anche il bello della nostra storia. Quando l’ho conosciuto ero già in quella fase in cui non mi andava di cambiare più nessuno. Se sono innamorata? Sì, sono innamorata”.

Per chiudere la puntata de L’Intervista, però, Ambra Angiolini e Maurizio Costanzo si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto.

“Hai trovato la quiete?”, le ha chiesto il baffuto conduttore. E lei: “Ma quando mai! Tu hai trovato la quiete?”. “Io mi sono invecchiato!”, ha ribadito il marito di Maria De Filippi.

“Beh, io pure invecchierò – ha concluso Ambra – poi la troverò la quiete. Per adesso l’amore non è quella cosa che ti calma”.

