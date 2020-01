Sonia Mosca è la vincitrice della seconda edizione di All Together Now. La possente voce della ragazza campana ha conquistato davvero tutti facendola salire sul gradino più alto del podio. Una finale carica di emozioni quella andata in onda ieri sera su Canale 5, anche se qualcuno, insinua che quel premio non sia solo un riconoscimento al talento…

Sonia Mosca vince All Together now, ma…

Nell’ultima puntata di All Together Now, Sonia Mosca si è esibita in una straordinaria versione di All by myself, di Whitney Huston. La sua performance ha conquistato tutti ed arrivata alla finalissima contro Enrico.

Entrambi molto bravi, ma alla fine il premio da 50 mila euro è andato proprio a lei. Una vittoria meritata per molti, anche se qualcuno sospetta che non sia stato tutto merito del suo talento.

Durante la finale, infatti, Sonia ha anche duettato con Gigi D’Alessio. I due hanno incantato il pubblico cantando insieme Un Nuovo Bacio.

I sospetti di alcuni utenti

Quel duetto è stato particolarmente apprezzato ma pare che Sonia Mosca, prima di All Together Now, conoscesse già Gigi D’Alessio.

La ragazza e il cantante napoletano aveva già cantato insieme sulle note della stessa canzone nel lontano 2010. Un episodio che ha creato qualche malumore tra il pubblico, dopo la proclamazione del vincitore del programma condotto da Michelle Hunziker.

Tra l’altro, la concorrente in passato aveva partecipato a Ti lascio una canzone, il cui regista era sempre Roberto Cenci, lo stesso di All Together Now.

“Eravate risultati troppo corretti… fino ai duetti dove, non si sa come, è passata sta Sonia Mosca non esattamente per merito! Avevate, per caso, deciso di farla vincere!?!??! Li si è capito chi avrebbe vinto e il programma ha preso d’interesse… peccato!” ha cinguettato qualcuno su Twitter.