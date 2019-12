Un altro ex concorrente di Amici è approdato a All Together Now. Nella puntata del game show musicale di Canale 5 andata in onda la sera di Santo Stefano, Nicola Gargaglia ha battuto don Giuliano, facendo emozionare anche il suo ex maestro, Beppe Vessicchio.

Ex concorrente di Amici commuove Vessicchio a All Together Now

Si era aggiudicato un posto in semifinale cantando Vivimi di Laura Pausini, ma è con La Forza della Vita di Paolo Vallesi che ha conquistato la finale. Nicola Gargaglia, ex concorrente di Amici, ha vinto la sfida contro il prete canterino, ottenendo il favore quasi unanime della giuria.

LEGGI ANCHE: — Cristiano Malgioglio furioso ad All together now, Michelle Hunziker lo bacchetta in puntata

Tra i 100 giurati del temuto muro, c’era anche Beppe Vessicchio, suo ex insegnante di canto nel talent show di Maria De Filippi. Il maestro, durante l’esibizione del suo ex allievo, sembra non abbia trattenuto una certa emozione, commuovendosi di fronte al talento del ragazzo.

Le parole di Vessicchio

In realtà, Vessicchio ha votato per tutte e due le esibizioni. Al celebre direttore d’orchestra è piaciuta anche la performance di don Giuliano che si è scatenato sulle note di Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani.

“Io mi sono alzato per Nicola. In realtà mi sono alzato per entrambi. Io vedo che qualcuno vota perché il brano gli ricorda uno stato felice della propria esistenza. Io mi sono alzato perché ho apprezzato” ha ammesso.

Non è la prima volta che un ex concorrente di Amici si presenta a All Together Now. Nella scorsa edizione, sul palco della trasmissione condotta da Michelle Hunziker era arrivato anche Dennis Fantina.

Il cantante, che ora è papà di due splendidi bambini, in passato aveva polemizzato con Maria De Filippi, ritenendo di essere stato dimenticato dalla conduttrice.