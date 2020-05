Al Bano bacchetta Mara Venier: lei si innervosisce e chiude il collegamento

A Domenica In Al Bano rimprovera Mara Venier, facendola arrabbiare. La conduttrice, però, decide di staccare il collegamento con il cantante.

Succede di tutto nella puntata di Domenica In del 24 maggio: Al Bano e Mara Venier si rendono protagonisti di un siparietto tragicomico, che ha finito per farli litigare. Ma per quale motivo la conduttrice di Rai Uno e l’ugola d’oro di Cellino San Marco sono arrivati allo scontro in diretta tv? Qual è la ragione del contendere?

Domenica In: Al Bano e Mara Venier discutono su una poesia di Romina Power

Andiamo con ordine. Con Al Bano in collegamento a Domenica In, Mara Venier ha approfittato per fargli gli auguri. Il cantante pugliese ha infatti compiuto 77 anni lo scorso 20 maggio. Un compleanno speciale, in occasione del quale la sua ex moglie e partner sul palco Romina Power gli ha addirittura scritto una poesia che ha scatenato la bufera del pomeriggio domenicale di Rai Uno.

La Venier, infatti, ha chiesto ad Al Bano di poter leggere il componimento di Romina, ma il cantante è parso piuttosto infastidito. Addirittura, ha chiesto alla conduttrice di non leggerla. Il motivo? Mara ha interpellato soltanto la Power e non ha invece chiesto una poesia anche a Loredana Lecciso, per par condicio.

“Ma se Romina ha scritto una poesia, perché non l’hai chiesto anche a Loredana? – ha detto il buon Carrisi bacchettando la conduttrice – non ti ha mandato nulla? Forse non gliel’hai chiesto. Pensavo di parlare tutto il tempo di musica e invece sempre là”.

Inutile dire che Mara Venier è parsa piuttosto infastidita dall’atteggiamento del suo ospite, ma ha comunque deciso di accontentarlo, non leggendo la poesia.

La Venier stacca il collegamento con Albano

Ma non è finita qui. Dopo un servizio, è stato Al Bano a tornare sulla questione, stavolta chiedendo alla Venier di leggere la poesia di Romina, per non offenderla.

Zia Mara, però, a questo punto ha deciso di non assecondarlo, staccando il collegamento: “Io non voglio mettere in imbarazzo nessuno, tu dici di essere sempre per la par condicio, ma tu devi sempre dirci come vanno le cose. Io avevo ancora tre filmati. Non li mando perché ti voglio bene e non voglio metterti in imbarazzo. Non è la mia televisione, per cui evito. Ti abbraccio”.

Insomma, un momento davvero strano, dovuto sia all’atteggiamento di Al Bano che a quello di Mara Venier. E voi? Da quale parte state? Chi dei due aveva ragione?

