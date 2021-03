Zeppole gratis per la festa del papà grazie a Purosud

Purosud avvicina le famiglie di Roma in lockdown Parte l’iniziativa di solidarietà che regala due zeppole di San Giuseppe da degustare in famiglia o inviare […]

Purosud avvicina le famiglie di Roma in lockdown

Parte l’iniziativa di solidarietà che regala due zeppole di San Giuseppe da degustare in famiglia o inviare ai genitori soli durante la quarantena, per dire anche a distanza: “Ti penso, tanti auguri papà!”

Mai come in questo periodo le opportunità per trascorrere dei momenti di convivialità e gioia in famiglia sono preziose. In occasione della festa del papà, Purosud ha deciso di mettersi a disposizione e sostenere i romani alle prese con le nuove chiusure attraverso l’iniziativa Zeppole gratis, in asporto e in delivery.

L’idea solidale nasceper supportare la collettività e regalare momenti di conforto a chi si ritrova ad affrontare chiusure e distanze forzate in una contingenza sociale davvero complessa, con famiglie costrette a restare separate anche in occasioni di festa, come il 19 marzo e la Pasqua. Un’idea regalo preziosa anche per tutti i figli lontani da casa, che potranno, attraverso il sito shop-purosud.com, ordinare le zeppole gratis e farle recapitare ai genitori rimasti soli nella Capitale.

“È un progetto che ci rende orgogliosi e ci fa sentire utili alla collettività in un momento complesso – spiega Vito Mirko Greco, titolare di PuroSud -. Nel marzo del 2020, con il primo lockdown, mi sono immedesimato in tutti quei papà che stavano vivendo, come me, un periodo di incertezza e abbiamo lanciato un’iniziativa simile, riscuotendo grande successo e facendo oltre 2500 consegne in tutta la citta. Quest’anno abbiamo deciso di riproporla in una nuova veste: per tutti quelli che ordineranno sul nostro e-shop le Zeppole di San Giuseppe, le prime due saranno in omaggio e saremo noi stessi, tramite un servizio di delivery interno, a consegnare il box all’indirizzo indicato”.

NESSUN VINCOLO D’ACQUISTO

Trattandosi di un’iniziativa solidale, non è previsto nessun vincolo di acquisto: “Purosud è il bar del caffè in attesa – racconta Greco -, dell’ospitalità calda e genuina del Sud Italia, che oggi si trasforma nella ‘consegna’ di una piccola dolcezza gratuita a tutti quelli che ne sentono il bisogno. Mettiamo a disposizione quello che sappiamo fare meglio: regalare emozioni attraverso l’arte della pasticceria. Per questo motivo abbiamo deciso di rendere disponibile l’ordine anche solo delle due zeppole gratis, che potranno essere ritirate senza nessun altro impegno in negozio, oppure inviate all’indirizzo indicato sul nostro e-shop al solo costo della consegna (€4)“.

LA RICETTA DI PUROSUD

Le gustosisime Zeppole di San Giuseppe offerte da Purosud prendono origine da una ricetta che le rende particolarmente fragranti, leggere come nuvole, con una crema morbida, avvolgente e freschissima.

Per chi volesse approfittare dell’occasione per “fare il pieno” di golosità, saranno disponibili box da 4, 8, 10, 12 zeppole, anche di crema alla ricotta. “Per ogni ordine vale la stessa promessa: due zeppole le ‘mette’ sempre PuroSud. In cambio, ci bastano i sorrisi”.