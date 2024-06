Torna Youth Fest di Dominio Pubblico: dal 25 al 30 giugno al Teatro India con spettacoli teatrali, realtà aumentata, cortometraggi e passeggiate urbane

Dal 25 al 30 giugno, il Teatro India ospiterà l’undicesima edizione del Dominio Pubblico – Youth Fest, un festival multidisciplinare ideato dai giovani per i giovani. Questo evento, che celebra l’arte, l’inclusività e il cambiamento, prevede oltre 30 eventi presentati da più di 130 artisti under 25, coinvolgendo teatro, danza, circo, musica, cinema, arti visive e digitali.

Dominio Pubblico, Youth Fest celebra la Generazione Z

Il tema di quest’anno, “METAMORFO“, incarna l’idea di continua evoluzione e trasformazione, invitando gli artisti e il pubblico a uscire dai propri schemi e a esplorare nuove forme di espressione. La Direzione Artistica Partecipata (DAP), formata da giovani, è il cuore pulsante del festival, poiché ha selezionato e coordinato ogni dettaglio dell’evento.

Il festival si apre il 25 giugno con “PUF!” di Lynn Nottage, la drammaturga afroamericana più premiata della storia e unica donna a vincere due volte il Premio Pulitzer. Il suo spettacolo, incentrato sull’attivismo di genere, è prodotto dal Teatro di Roma in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia e sostenuto dall’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia. Questo evento fa parte del progetto African American Drama on the Italian Stage, curato da Valentina Rapetti e Paola Rota.

Lynn Nottage_Puf!_ph. Lynn Savarese_Youth Festival 2024.jpg

Drammaturgia, mostre, slam poetry: cosa aspettarsi dallo Youth Fest

Tra le esperienze innovative, il festival propone “MINDSCAPES: Visioni d’artista – VR Experience”, un museo virtuale curato dal giovane Riccardo Galdenzi. Cinque artisti esporranno le loro opere in realtà virtuale, con il pubblico guidato dalla voce di Giuliano Logos, campione mondiale di Slam Poetry. Accanto a questa esperienza, la mostra “FutuRome” presenterà scenari futuri di Roma, realizzati con tecnologie generative di AI, promossa da Sprixar e Zètema Progetto Cultura.

Filippo Capobianco_ph. Luca De Benedetti_Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto 2024_Youth Festival 2024.jpg

In ambito cinematografico, inoltre, “Corti Estesi” offrirà una rassegna internazionale di cortometraggi under 25, in collaborazione con il Girogirocorto Film Festival. Il festival includerà anche una sfilata di streetwear, realizzata con XNOVO e Orak, le passeggiate urbane MA®T – ANIMA URBIS per esplorare i quartieri romani e le loro opere di street art, e il ciclo di talk “Parlarne tra amici” su lettura, dialogo e ascolto, promossi da Zalib.

Dominio Pubblico dà voce ai giovani e alla loro creatività

Il Festival di Dominio Pubblico vanta collaborazioni internazionali con il Youth Council dell’Ambasciata statunitense a Roma, l’Ambasciata Lituana e il Lithuanian Culture Institute. Il festival “In Scena! Italian Theater Festival NY” offrirà a un artista italiano l’opportunità di esibirsi a New York, mentre l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi metterà a disposizione una residenza artistica di un mese.

Con il suo approccio multidisciplinare e inclusivo, in sintesi, lo Youth Fest 2024 si conferma indubbiamente come un punto di riferimento per la creatività dei più giovani, unendo artisti e spettatori in un’esperienza di trasformazione e connessione.

Foto via Ufficio Stampa