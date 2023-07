L’ecomurales è stato realizzato dallo street artist italiano GeometricBang e nasce dall’incontro virtuoso fra Unicef, Formula E e Yourban 2030

C’è un nuovo ecomurales in città: si trova a San Paolo, sulla facciata del centro di formazione professionale ENGIM in via Temistocle Calzecchi Onesti, ed è stato realizzato dallo street artist italiano GeometricBang. Il nome dell’opera, “Walking into the future“, ci dice qualcosa del percorso fatto per arrivare alla realizzazione di questo ecomurales: ci sono Unicef e Formula E, ma c’è anche Yourban 2030, che da anni si occupa di diffondere l’Agenda 2030 attrevsro l’arte, e c’è ENGIM, ente di formazione che ha fatto della formazione, dell’inclusione, della solidarietà e dell’interculturalità la propria missione.

Da qui nasce “Walking into the future“: dalla gara di Formula E, che come ogni anno si svolge sul circuito cittadino dell’EUR e porta con sè un messaggio di sostenibilità e di educazione delle nuove generazioni, e dall’incontro con UNICEF, che della tutela dell’infanzia ha fatto una missione da sempre.

Foto Yourban 2030

Walking into the future, proteggere l’ambiente per tutelare i bambini

Una missione che oggi passa anche attraverso la cura dell’ambiente: “Il 93% dei bambini del mondo sotto i 15 anni età respira aria che supera i limiti massimi di esposizione raccomandati dall’OMS per evitare gravi conseguenze per la salute umana. In tutto il mondo, 1 su 10 dei decessi tra i bambini sotto i 5 anni di età è causata dall’inquinamento atmosferico. L’inquinamento atmosferico è una minaccia invisibile ma estremamente insidiosa per la salute dei bambini. Le emissioni tossiche possono danneggiare il loro sviluppo e creare problemi di salute duraturi. Ecco perché la crisi climatica è una crisi dei diritti dei bambini e noi abbiamo la responsabilità di agire nel modo giusto per i bambini” ha dichiarato Andrea Iacomini, Portavoce dell’UNICEF Italia.

Ed è qui che si accende la creatività di GeometricBang, che ha voluto rappresentare per questo ecomurales -con pitture fotocatalitiche e purificatrici d’aria- “una bambina che cammina, in modo figurato, verso il futuro. Un futuro più sostenibile, più attento alla biodiversità, al rispetto del pianeta Terra, che veda nella natura e in tutto ciò che la circonda qualcosa da proteggere e rispettare perché consapevole dell’importanza che ogni cosa che vive intorno a noi è fondamentale per il nostro incredibile pianeta.”

Con Walking into the future l’UNICEF conferma la sua partnership internazionale con Formula E che, lanciata nell’aprile 2021, ha visto il coinvolgimento di 4 Paesi: Stati Uniti (New York), Regno Unito (Londra), Messico (Mexico City) e Italia (Roma).