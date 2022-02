Valmontone Love Contest: in palio la gift card per festeggiare San Valentino 2022

Prende il via, presso l’Outlet alle porte di Roma, il Valmontone Love Contest: dall’1 al 14 febbraio condividere una propria foto realizzata davanti ad alcune installazioni a tema potrà far vincere a 3 fortunati, gift card per un valore complessivo di 600,00€.

“Abbiamo scelto di organizzare un contest in occasione del San Valentino – il periodo più romantico dell’anno – perché volevamo invitare i clienti a condividere sentimenti legati all’amore, in tutte le sue forme: per un compagno, per i figli, per un animale domestico, per la famiglia o per un amico – racconta Cristina Lo Vullo, Direttore Valmontone Outlet – E per farlo abbiamo scelto il modo più immediato e semplice che esista, le immagini! Stiamo lentamente tornando alla ‘quasi’ normalità dopo due anni davvero difficili e il nostro desiderio, con questa attività, è far passare un messaggio di positività, rinascita e speranza… e quale sentimento, se non l’amore, rappresenta proprio questi valori?”

I visitatori, passeggiando per le vie del Centro, incontreranno 10 strutture per photo-opportunity.

È qui che tra una romantica altalena sospesa, completamente illuminata da led rossi, 3 coppie scolpite nelle siepi artificiali e 6 differenti mongolfiere che riproducono tramite emoji coppie di divertenti ed originali amanti, avrà la possibilità di interpretare e immortalare la propria visione di quello che è il sentimento più forte, importante e speciale della propria vite: l’amore!