Uovo e Colomba Day, sconti speciali

Si avvicina la seconda Pasqua coinvolta dalla pandemia e sarà forse una Pasqua insolita ma non per questo dovrà essere meno dolce. Venerdì 19 marzo, in concomitanza con la Festa del Papà, Eataly lancia il primo Uovo & Colomba Day.

Un’occasione per acquistare in negozio e online uova e colombe con uno sconto del 20% su tutto l’assortimento (con un acquisto minimo di 2 pezzi della stessa categoria) e per gratificare la voglia di tenere vivi quei riti di famiglia festeggiando, nonostante tutto.



Fedele al motto “compra solo quello che ti serve, ma compralo di qualità”, l’iniziativa Uovo & Colomba Day offre uno sconto speciale su una categoria di prodotti che le persone considerano immancabili sulle tavole pasquali, rendendo quindi più dolce e accessibile l’acquisto di alcune specialità frutto del lavoro di tanti artigiani, piccoli produttori e marchi storici italiani.

Oltre 90 specialità di colombe, tra grandi classici, new entry, e uova di cioccolato che quest’anno contano anche su confezioni ancor più adatte ad essere spedite. Una categoria di prodotti di cui non si può fare a meno durante le feste e che testimonia la voglia di ritrovare attraverso la consacrazione dei nostri riti quel senso di festa, serenità e unione di cui tanto si sente bisogno.

Le novità

Per la Pasqua 2021 arriva da Eataly la colomba al Pistacchio di Bronte DOP della pasticceria artigianale siciliana Vincente con copertura di cioccolato bianco o fondente; la colomba classica e biologica di Vergani realizzata con lievito naturale ereditato da Angelo Vergani, rinfrescato tre volte al giorno e legato in un telo, proprio come vuole la vera tradizione, realizzata con materie prime esclusivamente provenienti da agricoltura ed allevamenti biologici. O, ancora, la colomba di filiera Galup, fatta con soli ingredienti di filiera italiana certificata e lavorati con passione: ciliegie, arance candite e glassa alle Nocciole Piemonte IGP. Immancabile la Colomba Giandujona della pasticceria artigianale piemontese Golosi di Salute, farcita con la golosissima crema Cacao & Nocciole.



Tra le uova invece esplodono allegria e colori. L’uovo Colors di Bodrato, è un uovo di design ispirato ad un quadro di Pollock ma è anche un uovo di qualità, grazie alla genuinità del buonissimo cioccolato Bodrato. Giraudi per la Pasqua 2021 ha creato una collezione speciale che celebra l’allegria della festa con uova di cioccolato magistralmente decorate a mano con colori vivaci come l’uovo Serigrafato al puro cioccolato fondente 61%, a tiratura limitata, o quello interamente ricoperto da granella di pistacchio. E ancora, il Platò fondente di Majani, decorato a mano: un uovo piatto in cioccolato fondente interamente decorato con cioccolato bianco, elegante e perfetto da condividere o regalare. O l’Uovo Allegro di Venchi: una reinterpretazione del classico uovo di Pasqua, questa volta al cioccolato bianco e toffee, interamente ricoperto al suo interno da una distesa di croccanti granelle al lampone e ai semi di cacao.