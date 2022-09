I supermercati più economici a Roma secondo Altroconsumo

Ecco la lista dei supermercati più economici a Roma secondo l'indagine di Altroconsumo



Altroconsumo ha effettuato un’indagine su 67 punti vendita della grande distribuzione presenti a Roma, analizzando i prezzi delle merci più acquistate secondo l’Istat. I prodotti esaminati sono nel dettaglio quelli alimentari, per la cura della persona e della casa nonché i pet food.

Dall’inchiesta realizzata emerge che il supermercato più economico a Roma è Spazio Conad al Centro Commerciale Porta di Roma in Via Lionello 201 (supermercato che da poco ha preso il posto di Auchan).

Il secondo e terzo gradino del podio sono stati assegnati rispettivamente a IPERMERCATO PEWEX in via Cassia 2019 e a SUPERMERCATI PEWEX in via Filippo Serafini 73 (zona Cinecittà).

A causa del rincaro dei prezzi degli ultimi mesi (e l’ulteriore aumento che ci si aspetta per questo autunno/Inverno), molte persone si sono travate costrette a cambiare il modo di fare spesa, prediligendo prodotti in offerta o senza marche o con il marchio del supermercato.

Secondo l’indagine di Altroconsumo nella Capitale una famiglia può risparmiare oltre i 1200 euro di spesa all’anno rispetto a quanto spende mediamente se sceglie bene il supermercato dove fare la spesa.

Ovviamente sono privilegiate le famiglie che abitano in prossimità dei punti vendita più economici!

Come risparmiare con la spesa

Altroconsumo conferma che per risparmiare il più possibile mantenendo anche alta la qualità è consigliato acquistare prodotti del discount e a marchio commerciale.

Questa è la lista completa dei supermercati più economici a Roma