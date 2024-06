Magna e Mori è il primo murale dedicato alla cucina romana realizzato all’interno di un ristorante

Per celebrare i vent’anni di attività, Osteria Fratelli Mori ha commissionato all’artista Emans, la creazione di “Magna e Mori”: il primo murale dedicato alla cucina romana realizzato all’interno di un ristorante. Inoltre, per tutto il mese di giugno si potrà assaporare il menu degustazione “Magna e Mori” con i piatti più iconici dell’Osteria Fratelli Mori

È un compleanno importante quello che l’Osteria Fratelli Mori festeggia il 5 giugno 2024. Sono passati vent’anni da quando Ambrogio Mori, supportato da Giuliana e dai figli Alessandro e Francesco, decise di cimentarsi nella ristorazione. Nel tempo la famiglia Mori ha delineato e rafforzato la sua identità ristorativa e oggi può considerarsi tra le più note osterie romane del panorama capitolino.

È proprio sulla romanità che Giuliana, Alessandro e Francesco hanno deciso di puntare per celebrare i vent’anni di attività e hanno chiesto ad Emanuele Serra Nicoletti, celebre artista di illustrazioni e murales conosciuto come Emans, di realizzare il primo murale dedicato alla cucina romana. “Per questa occasione – spiegano i fratelli Mori – volevamo un progetto speciale e considerando che siamo in un quartiere noto anche per la sua arte urbana abbiamo optato per la creazione di un’opera dedicata alla cucina romana nella parete situata all’ingresso del ristorante“. ​​Infatti, non è nuovo a queste opere il quartiere Ostiense, dove si trova l’Osteria Fratelli Mori, una delle principali zone di attrazione per i turisti di tutto il mondo che vi si recano per scoprire i tanti murales realizzati da artisti internazionali.



Mercoledì 5 giugno 2024, i fratelli Mori hanno svelato l’opera Magna e Mori” e hanno dato il via ai festeggiamenti per i vent’anni lanciando anche il menu degustazione con i piatti più iconici di questi 20 anni.



Magna e Mori: il primo murale dedicato alla cucina romana

Si chiama Magna e Mori il murale realizzato da Emans per l’Osteria dei Fratelli Mori, un gioco di parole che richiama sia la romanità che i fratelli Mori. In questa opera colorata di 2m x 3m circa, Emans, con il suo inconfondibile stile fatto di figure stravaganti e colori vibranti, ritrae due personaggi che assaporano dei tipici piatti romani: spaghetti alla carbonara, gnocchi alla romana, una rosetta, il pecorino, i carciofi, l’abbacchio, il saltimbocca, il maritozzo con la panna e un calice di vino. A fare da sfondo il Gazometro, simbolo del quartiere Ostiense dove si trova l’Osteria Fratelli Mori.



“Sono estremamente felice di aver avuto questa opportunità e credo che Roma abbia una tradizione culinaria eccezionale. È meraviglioso trovare un luogo che è radicato nella tradizione e che allo stesso offre una fusione tra l’osteria classica e la cultura contemporanea” dichiara Emans.



Con la sua capacità di ritrarre in modo unico la società moderna, catturando dettagli e complessità, Emans celebra così la tradizione della cucina romana ma offre anche un nuovo modo di raccontare qualcosa di intrinsecamente radicato da tanto tempo con elementi semplici e composizioni complesse. “In questo murale ho voluto anche trasmettere il senso di amicizia e fraternità che si manifesta nel condividere un pranzo o una cena, arricchendo il tutto dall’ abbondanza di sapori e pietanze che tipicamente definiscono la cultura romana” specifica l’artista.



Non è nuovo al mondo food Emans, che tra le tante opere realizzate annovera anche un’illustrazione per il Washington Post per un articolo nella sezione food.



2004-2024: vent’anni di attività

“Questo è un punto di partenza per crescere sempre di più. Negli anni siamo migliorati e insieme a noi tutto il nostro personale. Siamo orgogliosi di veder crescere professionalmente i ragazzi e le ragazze che lavorano con noi o che intraprendono nuovi percorsi lavorativi all’ interno di realtà affermate” spiegano Alessandro e Francesco. Ma facciamo un passo indietro.



Nel 2004 papà Ambrogio, grande appassionato di cucina, giunto all’età del pensionamento, decide di realizzare il suo sogno nel cassetto e così acquista il locale in via dei Conciatori,10. Già da subito emerge la predilezione per la cucina tipica romana, i piatti della tradizione, protagonisti assoluti sulla tavola di casa Mori, non potevano mancare nell’osteria.



In questi vent’anni anni i Mori hanno puntato sull’accoglienza familiare e sulla tradizione romana e hanno rafforzato la loro identità. Dopo aver tolto la pizzeria, si sono concentrati maggiormente sul lavoro in cucina, sulla qualità delle materie prime e sulla ricerca dei vini, altra grande passione di entrambi i fratelli: “In carta prima c’erano delle etichette che non rappresentavano l’artigianalità dei nostri piatti – chiariscono Francesco e Alessandro, entrambi sommelier – così siamo andati alla ricerca di piccoli produttori, apprezziamo i vignaioli che lavorano in maniera sostenibile e oggi abbiamo circa 150 etichette, in prevalenza vini biologici e naturali”.



Menu degustazione “Magna e Mori”

Per tutto il mese di giugno presso l’Osteria dei Fratelli Mori si potrà degustare il menu degustazione Magna e Mori, composto dai piatti più iconici: fiori di zucca in pastella ripieni di taleggio, carbonara, polpette di bollito e ricotta di Ambrogio, fatta con ricotta di bufala, scorza di arancia candita e pistacchio caramellato (prezzo: 35 euro a persona bevande escluse).



Orario

Aperto tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.30; dalle 19.30 alle 23.00



Contatti

Osteria Fratelli Mori,

Via dei Conciatori, 10 – Roma

Tel 331 323 4399

Email: info@osteriafratellimori.it

www.osteriafratellimori.it

Facebook: Osteria Fratelli Mori

Instagram: Osteria Fratelli Mori