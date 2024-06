A San Giovanni in Laterano c’è un chiostro nascosto di cui in pochi si sono accorti e sanno cos’è: tutti i dettagli al riguardo

E’ considerata la madre di tutte le chiese, a Roma è una tra le più famose. E’ nota per essere la sede ecclesiastica ufficiale del papa. Il nome formale è “Papale Arcibasilica Maggiore Cattedrale Arcipretale del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano” ma tutti la chiamano San Giovanni in Laterano. Tale meraviglia racchiude una meraviglia che in pochi conoscono: ecco di cosa si tratta.

San Giovanni in Laterano: cosa sapere sulla chiesa

San Giovanni In Laterano è una delle chiese più visitate dai turisti che percorrono le sue navate ricche da statue giganti degli apostoli senza, però, accorgersi che sul fondo della parte sinistra vi è l’accesso ad un chiostro.

Il costo per accedervi è di 4 euro e per farlo bisognerà oltrepassare la porta a vetri e una volta spinta la maniglia, si entrerà in un mondo unico e incredibile dove la pace e la tranquillità fanno da padrone e vanno a riportare quell’equilibrio dimenticato a causa del caos e movimentato dell’interno della Basilica.

Il chiostro nascosto

Il luogo nascosto e ancora da pochi inesplorato prende il nome di Chiostro del Vassalletto. E’ un capolavoro del ‘200 realizzato da Pietro Vassalletto, della celebre famiglia di marmorari romani che con i Cosmati fu l’autore di una miriade di opere presenti a Roma e in altre parti d’Italia.

Il Chiostro è un quadrato con i lati di 36 metri, al suo interno vi sono molte sculture e ornamenti di gran pregio. Tra le tante opere ricordiamo quelle di Arnolfo di Cambio, elementi architettonici dell’antica basilica, iscrizioni, lastre tombali, pietre, materiali di scavo romano e paleocristiano. Gli ulivi e le aiuole con le rose rosse accarezzate dal bagliore del sole, rendono il luogo bucolico.

FOTO: SHUTTERSTOCK