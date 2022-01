Saldi 2022 al Valmontone Outlet: orari speciali di Apertura

Mercoledì 5 gennaio prenderà il via la stagione dei saldi invernali al Valmontone Outlet, il villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma.

Per circa un mese si potrà approfittare di ulteriori sconti, fino al -70% sul prezzo outlet, negli oltre 180 negozi.

Inoltre, fino al 23 gennaio, ci sarà la possibilità di unire lo shopping al divertimento grazie alle due attrazioni: la pista di pattinaggio su ghiaccio e i bumper, l’ultima frontiera del divertimento: autoscontro gonfiabili, estremamente sicuri anche per i bambini, che scivolano sul ghiaccio grazie ad una camera d’aria e sono pilotati tramite joystick.

“Per questi saldi ci aspettiamo una grande affluenza – dichiara Cristina Lo Vullo, Direttore Valmontone Outlet. Da quando abbiamo riaperto dopo l’emergenza Covid, la risposta dei visitatori è stata molto buona ed incoraggiante. Questo ci fa ben sperare – prosegue Lo Vullo – in un ritorno alla ‘normalità’ e ai risultati ottenuti negli anni precedenti al 2020. Quest’anno, inoltre, i clienti hanno un’occasione in più per venire a fare shopping da noi: la nuova area. Inaugurata il mese scorso propone ben 20 nuovi negozi, tra cui anche alcuni brand dedicati alla casa e all’arredo e un nuovo ristorante.”

Orari di apertura attrazioni (bumper e slitte bambini)

Da 5 al 9 Gennaio 2022: dalle 11 alle 20

Dal 10 al 23 Gennaio: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19/week end e festivi dalle 11 alle 20.

Ingresso a pagamento e solo con Green Pass (dai 12 anni in su)

Orari speciali di apertura Outlet: