Rome Chamber Music Festival riparte da Ludwig Van Beethoven, Frank Zappa e da Leonard Bernstein. Appuntamento all’Auditorium della Conciliazione

All’Auditorium Conciliazione di Roma, dal 21 al 25 Novembre arriva il Rome Chamber Music Festival giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione. Quattro concerti che vedranno che vedranno protagonisti 3 straordinari compositori e artisti: Ludwig Van Beethoven, Frank Zappa, e da Leonard Bernstein.

Apparentemente diversi, questi tre pilastri della musica mondiale hanno molti punti in comune. In contrasto creativo con la loro epoca, tutti e tre sono stati anticonformisti moderni, che hanno arricchito con le loro invenzioni il gusto del pubblico; sono stati capaci di rompere schemi e barriere sociali e culturali.

“Per noi è fondamentale abbattere l’idea che la musica classica sia un oggetto d’antiquariato e quindi cerchiamo di fare accostamenti che potrebbero sembrare azzardati, ma che invece comunicano lo spirito che ci anima. Quest’anno il grande Beethoven è insieme a Bernstein, che ho conosciuto e frequentato, un genio che mi ha influenzato profondamente. Frank Zappa corona i nostri sforzi perché la sua accurata formazione musicale non lo ha trasformato in uno zombie della musica colta (diceva lui così), bensì gli ha permesso di comunicare con il mondo del pop in maniera intelligente, ironica e libera. Questi sono i valori in cui crediamo”

Robert McDuffie – direttore artistico Rome Chamber Music Festival