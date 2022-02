Roma Weekend: sfilate di Carnevale, manifestazioni, mercatini

Sabato 26 e domenica 27 Febbraio

VIA DEI FORI IMPERIALE ISOLA PEDONALE: L’ultimo fine settimana del mese, via dei Fori Imperiali è isola pedonale, oltre che di domenica, come già avviene di consueto, anche di sabato.

SABATO 26 FEBBRAIO

Manifestazione “V La Sfilata di Carnevale de Samba” a San Basilio – Rallentamenti e/o deviazioni linee 344-424.

Dalle ore 10.00 alle ore 14.00, si svolge la “V La Sfilata di Carnevale de Samba” a San Basilio, sul seguente itinerario: piazza Urbania, via Fabriano, via Fiumata, piazza della Balena, via Pievebovigliana, Via Corinaldo, via Montegiorgio, via Grisadola, piazza Buozzi, via Girolamo Mechelli, Via Pievebovigliana via Sirolo, via Recanati, via Loreto, via Treja, con arrivo al Parchetto Giulietto Minna (in via Corinaldo). Le linee 344-424, potrebbero subire rallentamenti e/o deviazioni.

DOMENICA 27 FEBBRAIO



Manifestazione “L’Artigianato e il Carnevale” in viale Europa – Deviazione linee 31-780 e Collegamenti M01-M10.

Da inizio servizio e fino a cessate esigenze, si svolge la manifestazione “L’Artigianato e il Carnevale” in viale Europa, nel tratto compreso tra viale Umberto Tupini e viale Pasteur, deviate le linee 31-780 e Collegamenti M01 e M10.

– Linea 31 direzione stazione Metro Laurentina – da viale Umberto Tupini, prosegue per la stessa, viale America, viale Beethoven, viale Europa, normale itinerario; in direzione piazzale Clodio – da viale Europa, viale Beethoven, viale America, viale Umberto Tupini, normale itinerario.

– Linea 780 direzione piazzale P.L. Nervi – da viale Umberto Tupini, prosegue per la stessa, viale America, viale Beethoven, viale Europa, normale itinerario; in direzione stazione Trastevere – da viale America, prosegue per la stessa, viale Umberto Tupini, normale itinerario.

– Collegamento M01 direzione piazzale P.L. Nervi – da Viale Umberto Tupini, prosegue per la stessa, viale America, viale Beethoven, viale Europa, normale itinerario.

– Collegamento M10 direzione rimessa Magliana: da Viale America, prosegue per la stessa, viale Umberto Tupini, normale itinerario. Temporaneamente soppresse le fermate n. 75141-78479.

Dalle ore 14 alle ore 20 circa nell’area della Bocca della Verità si tiene una manifestazione statica.

Inoltre dalle ore 16 alle 22 per consentire le riprese cinematografiche verrà chiusa al traffico via dell’Ara Massima di Ercole.

Le linee 30-44-51-75-81-83-85-87-118-160-170-628-715-716-781-C3 potrebbe subire rallentamenti e/o deviazione.







Manifestazione Socio Culturale “ARS LUDICA” in via dei Castani – Deviazione linee C5-450-542

Dalle ore 08.00 alle ore 22.00, viene chiusa al transito veicolare via dei Castani, nel tratto compreso tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice, deviate le linee C5-450-542.

– Linee C5-542 direzione piazza delle Camelie – da piazza dei Mirti, via dei Platani, via Tor de’ Schiavi, piazza delle Camelie; in direzione stazione Montebello/piazzale del Verano – inversione di marcia in piazza delle Camelie, via Tor de’ Schiavi, via Casilina, viale della Primavera, via dei Glicini, via dei Castani, normale itinerario.

– Linea 450 in direzione viale Alessandrino – da via Tor de’ Schiavi, prosegue per la stessa, piazza delle Camelie, via delle Camelie, normale itinerario; in direzione Monti Tiburtini – da via Casilina (Parco di Centocelle), prosegue per la stessa, viale della Primavera, via dei Glicini, via delle Giunchiglie, normale itinerario. Temporaneamente soppresse le fermate n. 77960-71676-71677-71278.

Sfilata carri allegorici “Parrocchia S. Maria Consolatrice” – Rallentamenti e/o deviazione linea 545.

Dalle ore 16.00 a cessate esigenze, in zona Casal Bertone, si svolge una sfilata in maschera, che muoverà sul seguente itinerario: piazza Santa Maria Consolatrice, via Baldissera, via Orero, via Asinari di San Marzano, via di Casal Bertone, via Mezzacapo, piazza Dabormida, via Trionfi, via Pollio, largo de Cristoforis, via Pittaluga, via C.Ricotti. In base alla disciplina di traffico adottata dalle Autorità preposte alla Viabilità, la linea 545, potrebbe subire rallentamenti e/o deviazione.