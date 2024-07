Salvo Sottile ha postato sui social un video come forma di denuncia dell’episodio di un gabbiano rapito per fare una foto

Roma è sempre piena di turisti che non riescono a fare a meno di scattare qualche foto tra le viuzze della città eterna senza, però, rendersi conto di esagerare in alcuni casi. E’ ciò che è accaduto qualche giorno fa nei pressi di Trastevere quando una coppia ha catturato un gabbiano per fare uno scatto da condividere sui social. Proprio in quel momento è passato da quelle parti il conduttore Salvo Sottile che ha filmato un video e lo ha pubblicato su Facebook per denunciare quanto visto.

Roma, il video denuncia del gabbiano catturato dal turista

Felici e spensierati, tra una passeggiata e l’altra, due turisti non hanno perso occasione di trovare su un muretto di Trastevere un gabbiano e catturarlo per scattare insieme a lui una foto. Ignari del fatto di essere ripresi e finire su Facebook, i ragazzi hanno riso e scherzato per quello che stavano facendo, senza considerare di poter fare del male all’uccello che, almeno per qualche minuto, si è sentito in gabbia.

Il caso ha voluto, però, che in quel momento passasse da quelle parti Salvo Sottile, noto conduttore, che ha deciso di filmare e pubblicare il video per rendere partecipi gli utenti che lo seguono di ciò che è successo nei pressi di Trastevere.

Il video denuncia di Salvo Sottile

Indignato, Salvo Sottile ha pubblicato il video come mezzo di denuncia e testimonianza di quanto accaduto a Roma e di come, a suo avviso, le persone abbiano perso il senno ed esagerino con i social. Il filmato è diventato virale ed ha fatto molto discutere e riflettere gli utenti che lo hanno guardato.

Gabbiani a Roma: la città è sempre più piena

Nel corso degli ultimi anni il numero di gabbiani a Roma è cresciuto in maniera esponenziale. In particolare, la situazione è diventata sempre più insostenibile con la chiusura della discarica di Malagrotta, in quanto gli uccelli ne hanno trovato una sede per il cibo. Nel giro di poco tempo gli studi hanno registrato da 10mila a 40mila unità, visto che da ogni coppia nascono almeno due piccoli.

