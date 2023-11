Niente albero di Natale a Piazza Venezia a Roma quest’anno, Spelacchio avrà una nuova casa: ecco dove sarà sistemato

Spelacchio avrà una nuova casa quest’anno e Piazza Venezia a Roma resterà almeno per adesso senza albero di Natale. E’ questa l’ultima notizia giunta dal Comune di Roma. Tale decisione è stata presa come conseguenza dei lavori della metro C che stanno procedendo da mesi. Ecco dove sarà collocato il tanto amato albero della giunta Raggi.

Spelacchio Roma dove finirà?

Spelacchio trasloca in una location completamente diversa e alle porte di Roma, accogliendo milioni di visitatori che si apprestano a venire nella Capitale durante le vacanze di Natale.

L’albero più famoso d’Italia sarà posto a Piazza del Popolo.

Spelacchio a Roma dove e quando traslocherà: l’annuncio del primo cittadino

Il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato: “L’albero di Natale si sposterà a piazza del Popolo – facendo riferimento ai lavori in corso sul “cantiere a cielo aperto della metro C a piazza Venezia, su cui ci siamo presi la responsabilità di non rimandare nuovamente quest’opera decisiva“.

L’arrivo in piazza del Popolo è previsto per il 29 novembre.

Spelacchio, la storia dell’albero di Roma più famoso d’Italia

Spelacchio, l’albero di Natale di Roma, è il più famoso d’Italia. Conosciuto da tutti a partire dal 2017, l’anno in cui è stato scelto per abbellire piazza Venezia ma allo stesso tempo è stato oggetto di critiche ironiche da parte dei romani e visitatori per il fatto di essere povero e in particolare spelacchiato, a causa del lungo viaggio dalla Val di Fiemme alla Capitale.

Spelacchio è stato sempre messo a confronto con Rigoglio, l’albero del Vaticano in piazza San Pietro e agli alberi delle altre grandi città del mondo.

Così l’anno seguente, per rimediare a tale performance, Netflix ha deciso di sponsorizzare l’albero di Natale di Roma. Lo ha fatto attraverso una campagna promozionale che ha puntato sul ritorno in grande stile di “Spelacchio”.

Lo stesso episodio si è ripetuto nel 2019, quando la collaborazione tra Netflix e il Comune di Roma è avvenuta per la seconda volta anche con l’incontro tra “Spelacchio” e Francesco Totti.

Negli anni successivi, invece, il Comune di Roma ha finanziato l’allestimento del nuovo albero di Natale in piazza Venezia.

