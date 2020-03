Roma, sospese le Ztl diurne e parte delle notturne

Sospese le Ztl diurne e parte delle notturne

Fino al 3 aprile, le Ztl diurne del Centro storico, Tridente e Trastevere restano aperte tutto il giorno. Lo ha deciso il Campidoglio, per agevolare gli spostamenti di chi ha bisogno di muoversi in città per lavoro, motivi di salute o per altre necessità come l’acquisto di beni essenziali. Disattivate anche le notturne di Centro-Monti e Trastevere.

Restano invece attive le Ztl notturne di San Lorenzo (il venerdì e il sabato dalle 21,30 alle 3) e Testaccio (sempre il venerdì e il sabato notte, dalle 23 alle 3).

Da ricordare che, sempre sino al 3 aprile, è sospesa la sosta a pagamento sulle strisce blu.