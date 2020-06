Roma rinasce con un nuovo luogo dell’estate: apre Snodo Mandrione Estate

Nasce Snodo Mandrione Estate, dal 21 giugno, tutti i giorni dalle 18.00 alle 2.00. Musica, comedy, ristorante, cocktail bar e molto di più

Roma rinasce e, dopo il lockdown, regala al territorio un nuovo luogo dell’estate nel cuore popolare della città: Snodo Mandrione Estate.

Nel cuore popolare di Roma, un nuovo spazio aperto alla città con Musica, Teatro, Mostre, DjSet, area food, area bimbi e tanto ancora.

Nella sua offerta quotidiana di iniziative, l’obiettivo di Snodo Mandrione Estate è intercettare e portare al pubblico le più interessanti tendenze artistiche contemporanee, raccontando la Roma di oggi nelle sue molte sfaccettature, con un occhio particolare al sociale, all’incontro di culture e al racconto attuale della città, con le sue mille meravigliose anime

spiega il direttore artistico Tiziano Rizzuti.

Roma riparte dal sociale: le attività dell’associazione di promozione sociale Snodo Mandrione

Snodo Mandrione Estate: uno spazio restituito alla città

Situato nel quartiere Mandrione, in Via del Mandrione 63, Snodo Mandrione nasce restituendo al territorio, e valorizzandolo, un antico smorzo, snodo ferroviario e legnameria romana.

Già attivo durante l’emergenza coronavirus come APS di supporto alle fasce socialmente fragili, dal 21 giugno 2020 Snodo Mandrione apre le porte a tutti, inaugurando una novità dell’estate capitolina: Snodo Mandrione Estate.

A partire dalla prima serata, quella del 21 giugno, che vede in scena la staffetta esilarante di The Comedy Club che per l’occasione trasformerà Snodo Mandrione nella casa di chi ama la Satira e la Stand Up Comedy con una carrellata unica di artisti: Luca Ravenna, Velia Lalli, Mauro Fratini, Daniele Fabbri, Francesco De Carlo, Saverio Raimondo.

Food, area bimbi, musica, teatro e molto di più

Oltre agli appuntamenti, Snodo Mandrione è anche attenzione alla qualità a Km0 e ai più piccoli con l’area food a cura di Grandma Bistrot e l’area bimbi, con centro estivo mattutino.

Musica, teatro, mostre, video, laboratori, installazioni e chi più ne ha più ne metta. Snodo Mandrione diventa, come da antica vocazione di quartiere, laboratorio di integrazione e inclusione, luogo di incontro e confronto tra identità, culture e comunità per crearne una sola, diversa, altra, multiforme, aperta.

Apertura Snodo Mandrione Estate domenica 21 giugno a partire dalle 21.30 con

The Comedy Club:

Luca Ravenna, Velia Lalli, Mauro Fratini, Daniele Fabbri,

Francesco De Carlo, Saverio Raimondo

Snodo Mandrione – Via del Mandrione, 63. Roma

Ingresso 13 euro e posti limitati. Apertura botteghino ore 20.00, apertura sala ore 20.45, inizio spettacolo ore 21.30.

Info e prenotazioni: www.snodomadrione.it