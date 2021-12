Roma Regali di Natale: le gustose box natalizie sono tutte da scoprire!

La Christmas Box di Mr Doyle in edizione limitata è un regalo originale e gustoso che contiene una selezione dei migliori prodotti Mr Doyle – The Real Smoke Barbecue. La gift box è composta da Pork Belly (200 gr), Pork Ribs (300 gr), Pulled Pork (200 gr), Pulled Beef (200 gr). Prodotti sottovuoto, pronti in pochi minuti al microonde oppure in forno o in padella.

La Christmas Box si può acquistare on line sul sito www.mrdoyle.it oppure direttamente al ristorante all’interno de L’Orto Romano (Costo Box euro 36,00).

L’unicità di Mr Doyle è il metodo di lavorazione e cottura delle carni affinato in anni di esperienza, a partire da un viaggio negli Stati Uniti durato ben due anni, in cui sono state percorse le “strade del barbecue” e incontrato i migliori Pit Master americani per rubare i loro segreti. È dagli Stati Uniti che arrivano anche gli affumicatori professionali utilizzati da Mr Doyle per cotture che vanno dalle 6 alle 12 ore, in perfetto stile low&slow, ovvero con fuoco basso e lento per favorire una cottura omogenea. L’affumicatura avviene inoltre con legni naturali di quercia non trattati, come da tradizione americana.



Il tocco italiano non manca, nella scelta dei profumi che compongono il rub, ovvero il mix di spezie dalla ricetta segreta, che dà un sapore inconfondibile alla carne, aggiungendo una nota mediterranea. Ma soprattutto nella scelta delle carni: Mr Doyle seleziona le migliori carni dagli allevamenti e macelli rigorosamente italiani.



Il BBQ Restaurant di Mr Doyle ha aperto le porte a fine novembre all’interno del progetto più ampio: L’Orto Romano. Uno spazio multifunzionale e un hub culturale che nasce con l’obiettivo di restituire al pubblico un luogo di Roma sconosciuto ai più. L’Orto Romano è una location contemporanea che mostra come sia possibile integrare in modo costante e intelligente la presenza del verde nella dimensione quotidiana, privata e pubblica. Per questo sarà disponibile ad ospitare eventi privati, momenti culturali, di business e di formazione.

Tra i partner del progetto c’è la vicina La Fattorietta, che è anche fattoria didattica e organizza laboratori creativi per i più piccoli, compresi quelli dedicati al cibo.



ORARI:

Mr Doyle

Aperto dal martedì alla domenica

dalle 19:00 alle 24:00

Aperto la domenica per il brunch dalle 12:00 alle 14:00

Chiuso il lunedì



CONTATTI:

Indirizzo Vicolo del Gelsomino, 68

(traversa Via Gregorio VII) – 00165 Roma

Contatti 349 0034779

restaurant@mrdoyle.it

www.mrdoyle.it

Social:

https://it-it.facebook.com/MrDoyleItalia/

https://www.instagram.com/mrdoylebbq/

Parcheggio: su Gregorio VII oppure su Largo Cardinal Clementi Micara