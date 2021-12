Roma Natale 2021, Panettone Artigianale Personalizzato: la novità di Puro Sud

Panettone con canditi o senza? Tradizionale o al pistacchio? Con la glassa o con la guarnizione? Ogni anno il popolo dei ‘panettoni lovers’ si divide irrimediabilmente. Per un Natale che renda felici tutti, arriva la novità di PUROSUD, con oltre 700 combinazioni di Panettone possibili.

Il Panettone è il lievitato più amato delle feste e, negli ultimi anni, si sono affermate varianti e combinazioni di ingredienti più o meno fantasiose, rendendo la scelta sempre più difficile. Come per il calcio, che a ogni appuntamento importante ci rende tutti un po’ ‘allenatori’, così l’amore per il panettone, a ogni Natale, ci trasforma in pasticcieri in erba, pronti a celebrare la versione preferita come la migliore, anzi, l’unica possibile!

C’è chi lo ama privo di canditi e di glassa, per degustare i profumi e gli aromi della pasta senza “distrazioni”. C’è chi lo preferisce nella versione “golosa”, con ripieni di crema o di frutta, glasse e guarnizioni variegate. C’è chi ammette i canditi ma non l’uvetta, o viceversa. E poi ci sono i puristi, che seguono solo la versione tradizionale sancita dal disciplinare di produzione.

Accontentare tutti è difficile, ma non impossibile. Quest’anno ci pensa PUROSUD, la pasticceria che celebra i sapori del Sud Italia a Roma: il suo Panettone Artigianale, che negli scorsi anni ha conquistato i favori dei ‘Panettoni lovers’ e della stampa, guadagnando recensioni e critiche entusiaste, sarà completamente personalizzabile.

Oltre 700 combinazioni di Panettone a disposizione sull’e-shop di Purosud www.purosud.com per festeggiare il Natale proprio come piace a ognuno di noi, o anche per un’idea regalo cucita sulle preferenze dei nostri cari e dei nostri amici, tentando di indovinare le combinazioni preferite, per dire ‘Buon Natale, questo regalo è proprio pensato per te e per nessun altro’.

Il Panettone di Purosud

Le caratteristiche del Panettone di Purosud restano quelle di sempre. Una lavorazione lenta e rispettosa dei giusti tempi del processo di produzione, ingredienti selezionatissimi e di primissima scelta, sofficità e profumi inebrianti al taglio, ricchezza di aromaticità e qualità organolettiche, le stesse che, negli anni passati, l’hanno reso protagonista delle recensioni parte dei consumatori e della stampa.

“Per i nostri lievitati abbiamo scelto materie prime di primissima qualità, provenienti da fornitori d’eccellenza e da piccoli produttori del Sud Italia – spiega il titolare Mirko Vito Greco -. Molti dei panettoni, come quello al cioccolato e quello al pistacchio, saranno accompagnati anche da deliziosie creme spalmabili artigianali, per un Natale davvero gustoso e… ‘ad effetto'”.

Come ‘disegnare’ il tuo Panettone Artigianale

Per ricevere a casa il Panettone Artigianale Personalizzato, basta andare sul sito www.purosud.com, scegliere tra le opzioni presenti all’interno delle sezioni ‘base’, ‘ripieno’, ‘glassa’, e ‘guarnizione’… et voilà! Il Panettone Artigianale Personalizzato è pronto per essere ritirato presso uno dei 4 punti vendita di Purosud o per essere spedito a casa tua o delle persone a cui vuoi regalarlo.

La spedizione per i Panettoni è gratis a Roma all’interno del GRA, ma puoi far recapitare il tuo panettone in tutta Italia (spedizione gratis sopra i €59).

Purosud alla conquista di Roma: lo storico Caffè dell’orologio a Piazzale Flaminio e le nuove aperture

Laboratorio, pasticceria, gelateria, ristorazione e bar. Purosud ha tante anime, ma una sola missione: celebrare i sapori del Sud Italia a Roma. Una missione che persegue con un rigoroso impegno quotidiano e che fa leva sulla selezione attenta della rete dei suoi fornitori, composta per lo più aziende piccole e virtuose del Sud Italia da cui parte un approvvigionamento quotidiano.

Aperto nel 2015 nel quartiere Tiburtino, il primo Purosud si è affermato vincendo, solo qualche mese dopo l’inaugurazione, il contest #AromaCiPiace di Romatoday e piazzandosi al primo posto. Subito è seguita l’apertura di Purosud Blu (6 vetrine in via della Giuliana, nel cuore di Prati). A queste due aperture, è seguita, nel 2020, un’acquisizione importante: lo storico Caffè dell’Orologio, a Piazzale Flaminio, dopo diversi anni di oblio, viene riportato alla luce da Vito Mirko Greco, che lo acquista e lo rende il presidio nel cuore del centro storico capitolino della sua catena. Sempre nel 2021, lo storico bar di quartiere Bar Baglivi riapre i battenti sotto la firma di Purosud e torna ad animare la vita di Piazza Salerno, a due passi da Piazza Bologna.

“In soli sei anni di attività, il brand Purosud ha fatto tanta strada – ricorda il titolare Mirko Vito Greco – e questo mi inorgoglisce perché ho sempre creduto fortemente in questo progetto. L’acquisizione di Caffè dell’Orologio è stata un tassello importante, ma tante sono le iniziative ancora in cantiere: l’apertura di nuovi punti vendita, l’accorciamento della filiera, la lotta allo spreco… temi che ci sono sempre stati molto a cuore. A breve, inoltre, ospiteremo famose realtà del Sud Italia, per delle ‘combo’ di sapori ed eccellenza che siamo certi sorprenderanno tutti, anche i palati più esigenti”.