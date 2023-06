Avete mai sentito parlare di Rocca Sinibalda? E’ un castello situato a pochi km da Roma dove è possibile ammirare un panorama mozzafiato

Non lontano da Roma vi è un posto unico e immerso nel verde dove poter ammirare a 360 gradi un panorama mozzafiato. Il suo nome è Rocca Sinibalda, situato in provincia di Rieti si erige un imponente castello che domina la valle del Turano.

Rocca Sinibalda, cosa bisogna sapere al riguardo

La struttura originaria del castello risale all’anno Mille per poi essere dichiarato nel 1928 monumento nazionale. Soltanto di recente è stato aperto ai visitatori dato che per molto tempo è stato chiuso per essere restaurato.

La fortezza è anche chiamata “Il castello delle Metamorfosi” poiché al suo interno vi sono gli affreschi che fanno riferimento all’opera di Ovidio. Dagli spalti è possibile godere di un panorama mozzafiato, a trecentosessanta gradi.

Per visitare il castello è obbligatoria la prenotazione che comporta una visita guidata di circa un’ora e mezza. Ed è proprio durante la visita che le guide non perdono occasione di parlare di leggende e storie che si aggirano intorno all’edificio, A quanto pare si parlerebbe anche della storia del fantasma della dama bianca.

Rieti, perché il paese viene scelto per tanti set cinematografici?

Rieti è stata scelta spesso come set cinematografico da parte di registi. La sua, infatti, è una bellezza particolare dovuta anche alla presenza del lago del Salto. Inoltre, la nascita del borgo coincide con la fine dei borghi che vi erano prima e quindi si tratta di un periodo molto importante per la storia.

Stiamo parlando dei Borghi San Pietro, Teglieto, Fiumata e Sant’Ippolito, dormienti da decenni e sommersi dalle acque e sul fondo del lago del Salto. Quando il livello dell’acqua in estate si abbassa, è possibile notare la cima del campanile del vecchio monastero di Santa Filippa Mareri.

