A Roma è tornato il Festival del Cabanes con la sua seconda edizione nei pressi di Villa Medici che si abbellirà di capanne originali

A Roma è iniziata la seconda edizione del Festival di Cabanes a Villa Medici. Le capanne sono le protagoniste dell’evento, progettate e costruite da tanti artisti e architetti che le hanno reso uniche e originali. Scopriamo i dettagli su alcune.

Roma, il Festival di Cabanes: capanne originali e uniche

Sono 7 i progetti realizzati appositamente per il festival, dagli studi di architettura e design ArchiSculpteurs, Atelier CRAFT, Atelier Poem, Aurel Design Urbain, Nelson Wilmotte Architectes, offset e orizzontale.

Saranno esposte fino al 1° ottobre 2023, all’aperto e sono state realizzate con materiali riciclati o nel quadro di un approccio eco-responsabile. La capanna diventa un simbolo attraverso cui gli artisti concepiscono progetti più intimi legati al patrimonio storico di Villa Medici, ma restando legati alle questioni architettoniche e ambientali contemporanee.

All’ingresso del giardino è situata La timidité des cimes realizzato dall’Atelier Poem che basa la sua pratica sull’atto di realizzare. Il progetto come obiettivo quello di mettere in evidenza uno spazio di transazione tra il vialetto e la piazza, un modo curioso per accompagnare i presenti in un’esperienza sensoriale che rimanda ad una passeggiata all’ombra delle fronde.

Atelier Craft con Parasol Tree House ha dato vita ad un albero meccanico, un progetto che dà modo di riflettere sulla vita e il paesaggio, sull’uomo e sulla condizione di subire, senza agire, i continui cambiamenti climatici.

Il collettivo Archisculptures, composto dall’architetto Julien Fajardo e dallo scultore Vincent Brédif, ha ideato Batouto: uno spazio che ricorda in che modo occupiamo la nostra quotidianità e da cosa dipende la nostra felicità.

Queste sono solo alcune delle capanne realizzate dai migliori artisti in campo, curiosi? Fate un salto al Festival e rimarrete esterrefatti da così tanta bellezza.

FOTO: Credits Elisabetta Castiglioni