Roma Festa della Donna: al posto della Mimosa regale ChocoBerry

ChocoBerry is the new mimosa: la festa della donna ha un altro sapore La festa della donna si avvicina e se avete in mente di regalare il classico mazzo di mimosa, stiamo per farvi cambiare idea. ChocoBerry by Foodie, che ha di recente attivato un e-commerce che consegna fragole di cioccolato a Roma, ha deciso di celebrare le donne a modo suo con il lancio di due idee regalo da non farsi scappare.

Per i più tradizionalisti sono arrivate, in limited edition, le ChocoBerry Mimosa, dolci fragole avvolte da un croccante abbraccio di cioccolato fondente e bianco, ricoperte da un crumble di pan di spagna: la golosità incontra la tradizione.

Per gli eterni romantici, invece, è arrivato il ChocoBerry Bunch: un colorato mix di fragole di cioccolato raccolte in uno scenografico mazzo: un compromesso che dona gioia agli occhi deliziando anche il palato.

Per acquistarle, l’e-commerce www.chocoberry.it è attivo con consegna su tutto il territorio capitolino all’interno del Grande Raccordo Anulare. In alternativa è possibile prenotare il ritiro nei punti vendita di Foodie Fresh Market in piazza Testaccio, 35 e in via Anton Giulio Barrili, 52.

Ormai si sa, per far sorridere una donna bisogna conquistare le sue papille gustative!