Roma. Ditirambo, ordina il tuo pranzo e cena a casa per questo weekend

Oltre vent’anni di esperienza e la voglia, immutata, di far bene. Tutto questo è Ditirambo, locale in piazza della Cancelleria, a due passi da Campo dei Fiori, nato dalla passione per il buon bere e il buon mangiare dei due soci e fondatori, Edoardo Micozzi (per tutti Dado) e Luca Tenderini (proprietari anche del ristorante dirimpettaio, Hosteria Grappolo D’Oro), che conducono il ristorante insieme al direttore Daniele Gennaro e allo chef Antonio Giordano. Ed è proprio dall’unione di questa squadra variegata, per età ed esperienze, che nasce l’unicità di questo piccolo gioiello della ristorazione, da sempre riconosciuto dalle guide gastronomiche nazionali e regionali fra gli indirizzi sicuri di Roma.

PRANZO E CENA A CASA NEL WEEKEND

Insalatina di calamari e puntarelle, Cannelloni con ragù di salsiccia artigianale, Agnolotti del Plin fatti in casa al sugo di arrosto, Guancia di manzo al Montepulciano: queste sono solo alcune delle tante specialità della cucina regionale del ristorante Ditirambo che arriveranno direttamente a casa grazie al servizio delivery e take away, attivo il sabato e la domenica sia a pranzo che a cena. Per le consegne fuori dal centro di Roma è previsto un ordine minimo di 30 €. Inoltre, per ogni asporto superiore a 30 € in omaggio una bottiglia di vino.

A questo link il menù completo: https://www.ditiramboristorante.it/menu-e-prodotti

Per informazioni e ordinazioni contattare il numero 06.6871626 oppure 339.1416230

Contatti

Ditirambo

Piazza della Cancelleria, 74 – 00186 Roma

Tel: 06.6871626 -339.1416230

email: info@ristoranteditirambo.it

www.ristoranteditirambo.it

Facebook: Ditirambo

Instagram: ditirambo_ristorante