Roma, Cenone di Capodanno 2021 e Pranzo del 1 Gennaio 2022: menù e prezzi

Roma, menù e prezzi dei migliori ristoranti della Capitale per festeggiare il Capodanno 2021/2022

Roma, dove fare il Cenone di Capodanno? E dove festeggiare il 1 Gennaio 2022?

Ecco alcune proposte dei migliori ristoranti a Roma

AQUALUNAE BISTROT (PRATI)

31 DICEMBRE: CENONE DI CAPODANNO

Il Cenone di Capodanno parte da un brindisi con un Calice di bollicine, benvenuto dello Chef, la degustazione di olio pluripremiato, il pane homemade e tour di sali dal mondo,Vellutata di Cannellini cioccolato bianco e tartufo, Spuma di avocado bufala croccante e salmone selvaggio, Baccalà pastellato croccante, cavolo viola e Yogurt aromatizzato all’erba cipollina, Risotto con arselle senape e Croccante di topinambur, Paccheri con catalana di scampi e spuma di patate alla vaniglia, Ombrina e profumi di mare, Predessert, si termina con il Soffice agli agrumi, La tradizione e un dolce arrivederci dello Chef. (Costo a persona 115 euro bevande escluse, possibilità di wine pairing a 34 euro).

1 GENNAIO: PRANZO DEL NUOVO ANNO

Il pranzo del 1 gennaio da Aqualunae Bistrot, inaugura il nuovo anno con il benvenuto dello Chef, la degustazione di olio pluripremiato, il pane homemade e tour di sali dal mondo, Vellutata di Zucca al cubo e Patanegra, Cannolo con sfilacciato di maialino nero e Maio allo Yuzu, Risotto agli agrumi con tartare di vitello, Paccheri con battuto d’anatra e spuma al comte, Pluma di iberico patata dolce e fondo di carciofi e guanciale , Predessert, si termina con il Il nostro tiramisù e un dolce arrivederci dello Chef. (Costo a persona 78 euro bevande escluse, possibilità di wine pairing a 34 euro).

È consigliata la prenotazione chiamando al numero: 06.31076456

ORARIO: sempre aperto dalle 9.00 alle 24.00CONTATTI

Aqualunae Bistrot

Piazza dei Quiriti 19/20 -Roma

Tel:06.31076456

BUCAVINO (COPPEDE’)

31 DICEMBRE: IL CENONE DI CAPODANNO

Il Cenone della vigilia da Bucavino, prevede un menu degustazione di quattro portate precedute da un fritto di benvenuto e da due antipasti: la Tartare di manzo odori dell’orto, sughetto di fettina di vitella e i Krapfen salati alla romana. Si prosegue con i primi piatti. Nel Cannellone al ragù di cortile e nocciole delle Langhe che lascia il posto ai Paccheri alla gricia con le pere, i sapori della tradizione romana assecondano le incursioni della fantasia dello Chef. Segue la succulenta Tasca di vitella con zucca e porcini su mousse di patate al tartufo. A chiudere in dolcezza, il Gelato al panettone. Il costo del menu degustazione è di 95 euro a persona, vino escluso.

IL PRANZO DEL 1° GENNAIO

I festeggiamenti da BucaVino proseguono il 1° gennaio, con un pranzo speciale per salutare il nuovo anno. Si comincia con un antipasto (a scelta) tra tre proposte: le Polpettine di bollito con maionese in salsa verde, il Carciofo alla romana, il Tomino al cartoccio con confettura fatta in casa e rosmarino. Per primo si può optare tra i Tortellini in brodo (con qualche goccia di limone, come piaceva a nonna Adele), le Fettuccine con carciofi o la Gricia con le pere. Il Brasato al vino rosso e prugne con pere caramellate e il Maialino al forno con patate le proposte dei secondi. A concludere in dolcezza c’è il Gelato al panettone. Costo a persona 50 euro, caffè incluso. Il prezzo include un antipasto, un primo, un secondo, il caffè e un dolce, a scelta tra le pietanze proposte.

ORARIO: aperto dalle ore 12.30 alle ore 15 e dalle ore 19 alle 23.00 – Domenica dalle 12.30 alle 16. Chiuso la domenica a cena e il lunedì tutto il giorno.

CONTATTI

Via Po n. 45/A – 00198 Roma

Tel: 068412803

CUOCO E CAMICIA (RIONE MONTI)

31 DICEMBRE: VIGILIA DI CAPODANNO

La sera del 31 dicembre il menu di Cuoco e Camicia, composto sempre da dieci portate, prevede le Capesante, zucca, zenzero passion fruit, teriyaki, Plin al burro di Normandia, funghi, arancia e rafano, l’Anatra speziata, cocco e pak choi e riduzione di soia, il Croquembouche nocciola, fiordilatte al pepe sechuan ( Costo 130,00 euro a persona vini esclusi). I posti sono limitati, si prega di prenotare chiamando al numero 06 88922987 oppure online sul sito di Cuoco e Camicia www.cuocoecamicia.itOrario: aperto dal martedì alla domenica dalle 19.00 alle 24.00

Contatti

Cuoco&Camicia

Via di Monte Polacco, 2/4 -Roma

Tel. 06 88922987

www.cuocoecamicia.it

info@cuocoecamicia.it

HOSTERIA GRAPPOLO D’ORO (CAMPO DEI FIORI)

31 DICEMBRE: CAPODANNO DA GRAPPOLO D’ORO

Per la sera del 31 dicembre, in programma da Grappolo d’oro, un menu degustazione ricco e gustoso per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Si inizia con la Tartare di Fassona con tartufo nero, la Terrina di ceci e baccalà e lo Sformatino di carciofi con cialde di pecorino e menta. Si passa poi alla pasta fresca: Ravioli di salicornia con battuta di gamberi e Cappelletti di capodanno fatti a mano in consommé. A seguire la Guancia di manzo brasata al Barbaresco accompagnata dal carciofo alla romana e dalle puntarelle in salsa di alici. Dolce della serata il Tortino caldo di mele, cannella e zenzero candito, servito con zabaione al “Vecchio Florio”. A mezzanotte, come da tradizione, lenticchie e cotechino. Da bere Franciacorta Brut “Ferghettina”; Grillo “Caruso & Minini” Sicilia 2019; Barbaresco “Produttori di Barbaresco” Piemonte 2016; Moscato Dindarello e Distillati artigianali. ( Prezzo 120,00 euro a persona).

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 06.6897080 o scrivere alla mail: info@hosteriagrappolodoro.it

Orario: aperto dal lunedi alla domenica dalle 12.00 alle 23.00



Contatti

Hosteria Grappolo D’Oro

Piazza della Cancelleria, 80 – Roma

email: info@hosteriagrappolodoro.it

www.hosteriagrappolodoro.it

Tel: 06.6897080

NUMA AL CIRCO ( CIRCO MASSIMO)

31 DICEMBRE

Il 31 dicembre il ristorante Numa al Circo sarà aperto a cena con menu alla carta e piatti special a base di pesce realizzati dallo chef Davide Cianetti. Piatti concreti che soddisfano la vista al palato e che pongono in risalto la maestria dello chef Cianetti, maturata nel corso del suo percorso professionale e che strizzano l’occhio alla tradizione. Per maggiori dettagli e prenotazioni chiamare il numero: 06. 64420669



Orario: aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.00



Contatti

Numa al Circo

Viale Aventino,20 -Roma

Tel. 06-64420669

Email:info@numaroma.it

www.numaroma.it



OSTERIA FRATELLI MORI (OSTIENSE/PIRAMIDE)

31 DICEMBRE: CAPODANNO IN OSTERIA

Anche quest’anno è possibile festeggiare l’ultimo giorno dell’anno in osteria con un menu speciale. Si parte da un prosecco di benvenuto e da un cestino di fritti misti composto da: polpettina di broccolo romano, carciofo in padella, baccalà panato al panko e polpettine di coda alla picchiapò. A seguire un trionfo di primi con Tagliolini al tartufo nero pregiato e il Risotto al ragù d’anatra con arancia e riduzione di balsamico. Per i secondi, invece, si può scegliere tra il Gulash di cinghiale alle olive e timo con polenta gialla oppure la Costoletta d’agnello con panure aromatica e misticanza invernale. Per il dessert, si può scegliere tra il Tiramisù e la Ricotta di Ambrogio. Il prezzo è di 80 euro bevande e vini esclusi.



Per prenotare chiamare al numero: 331 3234399

Orari: aperti tutti i giorni a pranzo (dalle 12:30 alle 14:30) e la sera (dalle 19:30 alle 23:00).



CONTATTI

Osteria Fratelli Mori

via dei Conciatori, 10 – 00154 Roma

Tel: 331 3234399



5 e 28 SAN GIOVANNI

CAPODANNO 5e28 CON DJ SET

Musica e bollicine, ma soprattutto un menu d’eccezione che intreccia i sapori del mare alle invitanti proposte di terra, rivisitate attraverso un’attenta analisi dell’evoluzione gastronomica che sancisce l’incontro tra innovazione e tradizione. Per salutare il 2022 il ristorante 5e28 di via Gallia 37c, nel cuore pulsante del quartiere San Giovanni, sfodera un menu di Capodanno spumeggiante, che sarà proposto il 31 dicembre, sera di vigilia.



Un brindisi di benvenuto introdurrà i Bon bon di pappa al pomodoro, ostrica, cetriolo, aria di Campari, il Salmone mi cuit accompagnato da puntarelle, caviale, panna acida alle erbe e la Crepinette di agnello e maiale con crumble di cipollotto, jus e salse stagionali. Il Cannellone al nero, ricotta di pecora, frutti di mare, spuma di bisque e il Risotto al parmigiano “Vacche rosse” 36 mesi, impreziosito dal sapore dello zafferano, da cubi di guancia di manzo e un fondo al Barolo, sono un’esplosione di sapori.



Si prosegue con il Petto d’anatra con jus al tartufo, dove la croccantezza del porro sposa la consistenza spumosa della purea di carota bruciata e della carotina glassata. Per concludere in dolcezza 5e28 San Giovanni porta in tavola la Tartelletta alla crema di mandarino e gel al panettone, mentre la tradizione fa capolino con l’immancabile Cotechino e lenticchie.



La carta dei vini propone agli ospiti un raffinato viaggio dall’Alto Adige alla Germania, tra le note fruttate del Riesling Weegmuller Alter, il tocco vellutato del Lagrein Von Blumen fino all’intrigante Pinot Nero prodotto dall’azienda lombarda Pietro Torti, dal colore rosso rubino brillante con sentori di piccoli frutti rossi ( Costo: 115 euro a persona). Dopo il Cenone la serata proseguirà con musica dal vivo e dj set.



Per prenotazioni chiamare il numero 39 328 7621554.



CONTATTI

5e28 SAN GIOVANNI

Via Gallia 37c – 00183 Roma

Telefono: 39 328 7621554

Email: info@528roma.com

www.528roma.com



QUEEN MAKEDA GRAND PUB (AVENTINO)

BRUNCH DELLE FESTE ANCHE IL 1 GENNAIO

Per le feste natalizie, Queen Makeda Grand Pub propone i brunch delle Feste con i grandi classici della tradizione dal mondo. Dal 4 dicembre al 9 gennaio per tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi del 1 e del 6 gennaio, Queen Makeda Grand Pub propone i Brunch delle Feste. Dalle 12:30 alle 16:00 il classico brunch servito al tavolo in stile Queen Makeda si arricchisce di piatti natalizi della tradizione dal mondo.

Per iniziare antipasti a centrotavola da condividere, tra questi Wrap con pulled pork, smorrebrod di salmone, tempura di stagione, chili con carne, sformati di verdure, hummus di ceci, insalata greca, zuppe e wok. Si prosegue con un piatto di portata a scelta tra il Biryani, il tipico riso saltato con verdure, pollo e spezie o il Gulash, lo spezzatino di manzo speziato servito con patate e cipolle oppure la Tajine, il cous cous mediorientale con verdure miste e spezie. E ancora il Tacchino ripieno, piatto americano per eccellenza con purè di patate dolci e fondo bruno al burro, lo Stinco di maiale marinato alla birra servito con crauti e patate, Croque madame,il tipico sandwich francese con besciamella, prosciutto cotto e uovo all’ occhio di bue servito con french fries, lo Jansson piatto tradizionale della cucina svedese a base di patate e cipolle con aringhe affumicate e il Trancio di salmone in crosta di patate e besciamella al pepe rosa. Per concludere oltre i classici dolci monoporzione al kaiten illimitati, saranno presenti anche i dolci di Natale come panettone, pandoro e torroncini. Succhi di frutta e caffè americano inclusi. (costo 25 euro a persona).

MENU KIDS

Presente il menu kids per i più piccoli con un piatto a scelta tra mini burger, lasagna, cotoletta di pollo o bastoncini di pesce, tutti serviti con patatine fritte e succo di frutta. (costo 15 euro a bambino). Tutte le domeniche e festivi sarà presente l’animazione de Le Cicogne.

È consigliata la prenotazione.

ORARI: Sempre aperto dal lunedì alla domenica dalle 18.00 alle 24.00 – sabato e domenica anche dalle 12.30 alle 16.00

Chiuso il 24 – 25 – 31 dicembre

CONTATTI

Queen Makeda Grand Pub

Via di San Saba 11 – Roma

Tel. 06.5759608