Roma, menù e prezzi dei migliori ristoranti della Capitale per festeggiare il Capodanno 2023/2024

Roma, dove fare il Cenone di Capodanno? E dove festeggiare il 1 Gennaio 2024?

Ecco alcune proposte dei migliori ristoranti a Roma

AQUALUNAE (Prati)

Lo chef Emanuele Paoloni dedica al Capodanno un menu degustazione da assaporare nel ristorante in un’atmosfera rilassata e curata in ogni dettaglio.



31 DICEMBRE: CENONE DI CAPODANNO

Il cenone di Capodanno parte con il calice di bollicine, il benvenuto dello chef, la degustazione di olio evo pluripremiato con pane homemade e tour di sali dal mondo, il crudo di scampi cacio e pepe con caviale di lime e croccante al nero di seppia, il salmone a modo nostro wasabi dolce/piccante, uova di salmone e polline d’uovo. Largo poi agli spaghetti con battuto d’ombrina zest di limone, bottarga e pistacchio, al risotto con frutti di mare pomodorini glassati e filangè di calamaro al naturale , al Sashimi di ricciola marinato e poi scottato servito su paglia & fieno. La cena del 31 dicembre si chiude con il pre dessert, il dessert spuma agli agrumi con spagna al limone pistacchio e meringa e l’arrivederci dello chef. (Costo a persona 120 euro bevande escluse, possibilità di wine pairing a 35 euro).

Contatti

Aqualunae

Piazza dei Quiriti 19/20 – Roma

Tel: 06.31076456



CLASSICO BISTROT ( Prati – San Pietro)



1 GENNAIO: PRANZO

Il nuovo anno si festeggia da Classico con un menu a base di pesce. Dopo l’entrèe di benvenuto si procede con la selezione di antipasti che comprende le polpettine di alice a beccafico con marmellata di peperoni, il bignè di baccalà mantecato, il salmone marinato al caffè e affumicato con ricotta e sambuca, il cubetto di ricciola alla griglia con chutney mango e chips di patate. Due i primi piatti: tortello ripieno di vongole con fondo di granchio blu e limone e le tagliatelle con tartare di ricciola, il suo estratto e tartufo. Per secondo lo chef propone le capesante scottate alla griglia crema di sedano rapa, scalogno stufato, insalatina di sedano e mela verde e olio al sedano. A chiusura il panettone fatto in casa. ( Costo 80,00 euro bevande escluse)



Orari

31 aperti a pranzo e all’aperitivo

1 gennaio aperti a pranzo con menu



Contatti

Classico Bistrot

Via della Giuliana,3 – Roma

Tel: 06.86294982



HOSTERIA GRAPPOLO D’ORO ( Campo dei Fiori)

31 DICEMBRE: CENONE DI CAPODANNO

L’ultimo dell’anno si festeggia con l’antipasto misto composto da tartarre di fassona con tartufo nero, terrina di ceci e baccalà, sformatino di carciofi con cialda di pecorino e menta. Due i primi in degustazione: ravioli di salicornia con battuta di gamberi e cappelletti di capodanno fatti a mano in consommé. Il menu procede con la guancia di manzo brasata al barbaresco con contorno di carciofo alla romana e puntarelle in salsa di alici. Per dessert il semifreddo al cioccolato fondente con nocciole tostate e Ratafià. A mezzanotte cotechino e lenticchie. Il tutto da abbinare alla selezione di vini: Franciacorta Brut “Ferghettina”, Chardonnay Alois Lageder 2022, Barolo Serralunga “Garesio”2018, Passito Ultimo Grappolo “Ghiga Enrico”, distillati artigianali e brindisi finale con Spumante Metodo Classico KIUS “Marco Carpineti”. (Costo 130 euro a persona).

Contatti

Hosteria Grappolo d’Oro

P.zza della Cancelleria, 80 – Roma

Tel:06.6897080

HOSTARIA PO (Coppedè – Pinciano)

31 DICEMBRE: IL CENONE

Per la sera del 31 dicembre il menu degustazione di Hostaria Po prevede bollicine e benvenuto dello chef e a seguire l’antipasto composto da funghi cardoncelli arrosto su tomino fuso con castagne, erbe amare e citronette d’acero; crema soffice di fagioloni di Vallepietra Slow Food, pancetta asciutta all’arancio e cappuccetti. Passando ai primi piatti troviamo i tagliolini burro al rosmarino, parmigiano vacche brune 30 mesi e tartufo nero pregiato; risotto alle vongole veraci, crudo di gamberi rossi e cachi al mandarino. La cena prosegue con il tonno in porchetta pesto di menta e carciofi. Si conclude in golosità con la lemon tart, meringa dorata e frutto della passione. A mezzanotte lenticchie e zampone e brindisi di fine anno. ( Costo 100 euro vini esclusi). Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri: 06.8552016 – 338.4119145 oppure mandare una email a: hostariapo@gmail.com

Contatti

Hostaria Po

Via Po, 118/122 – Roma

Tel. 06 855 2016



NUMA AL CIRCO ( Aventino – Circo Massimo)



31 DICEMBRE: CAPODANNO

Per la sera del 31 dicembre lo chef Davide Cianetti ha ideato un menu alla carta. Oltre a una selezione della gastronomia di Numa al Circo e a una stuzzicante offerta di pizze gourmet, le ostriche Regal, il tris di tartare di pesce, le puntarelle e il carciofo alla romana. Tra i primi piatti le linguine all’astice, il pacchero con scorfano, i tagliolini con gli scampi, la fettuccina con ragù bianco e tartufo. Gustosa anche la scelta dei secondi, tra questi troviamo la catalana di astice, la gran frittura e, per gli irrinunciabili della carne, la guancia di manzo brasata al barolo, zucca, castagne e friarielli. Per concludere in dolcezza si può scegliere il panettone artigianale con gelato alla vaniglia o il semifreddo di ricotta e visciole con crumble di frutta secca.



Contatti

Numa al Circo

Viale Aventino,20 – Roma

Tel. 06.64420669



OSTERIA FRATELLI MORI (Piramide)

31 DICEMBRE: IL CENONE DI CAPODANNO

Il menu dell’ultimo dell’anno dell’Osteria Fratelli Mori prevede un antipasto misto, un primo, un secondo ed un dessert a scelta. Il prezzo è di 70€ comprensivo di acqua e caffè (vini ed altre bevande sono esclusi). Tra gli antipasti ci sono il fiore di zucca al taleggio, la frittella di patate e baccalà, la mozzarella in carrozza e il carciofo alla romana. I primi a scelta sono: rigatoni alla carbonara, spaghettoni alla gricia, rigatoni alla genovese di coda con salsa al sedano e scaglie di Parmigiano Reggiano, spaghettoni burro e alici con burro di Normandia e alici del Mar Cantabrico. Per secondo la scelta ricade tra le polpette di bollito fritte servite con una maionese al rafano fatta in casa, la tagliata d’agnello ai carciofi, la guancia di maialino Iberico cotto a bassa temperatura al vino rosso e scalogno, il baccalà alla romana con pomodoro, patate, uvetta e pinoli. Finale goloso con la ricotta di Ambrogio con arancio candito e pistacchio caramellato, oppure il tiramisù 121 °C, la mousse di yogurt con frutti di bosco, bacca di vaniglia e biscottini crumble o l’intramontabile panettone di “Casa Manfredi” servito con una crema inglese. Come da tradizione a mezzanotte lenticchie con il cotechino.

Contatti

Osteria Fratelli Mori,

via dei Conciatori, 10 – Roma

Tel: 331/3234399

PROLOCO TRASTEVERE (Trastevere)

31 DICEMBRE: CENONE DI CAPODANNO

Si festeggia l’ultimo dell’anno da Proloco Trastevere con un succulento menu degustazione. Dopo la bollicina di benvenuto e il tortellino crunch come amuse bouche, si passa agli antipasti: pane al cioccolato amaro, foie gras romano e maionese al melograno; ostrica, brodo freddo di porcino e crumble alla nocciola; zuppetta di pesci pregiati lemon grass, mandorla e caprino nobile; uovo pochè su ovis mollis al marsala pre british, erbe aromatiche. Il cenone va avanti con i tagliolini al burro da panna nobile e tartufo bianco, il risotto con baccalà in varie consistenze, castagne, foglie di senape e crème fraîche. Passando ai secondi in carta troviamo il capocollo di Mangalitza, miso, datteri e rapa rossa marinata; il calamaro ripieno con purè di sedano rapa e visciole sotto aceto; il crostino con cotechino di Mangalitza, lenticchie in due consistenze. Per dessert il dorayaki dolce sale con mousse di panettone, panna nobile montata e zabaione. ( Costo €95 bevande escluse).



Orari

31 dicembre aperto a cena con menu

1 gennaio chiuso

6 gennaio aperto a pranzo e a cena



Contatti

Proloco Trastevere

via Goffredo Mameli, 23 – Roma

Tel. 06 45596137