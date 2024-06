Nel cuore della Capitale, c’è una biblioteca meravigliosa a soli due passi dal Pantheon: andiamo a scoprire la Biblioteca della Camera di Commercio di Roma.

Nel cuore della Capitale, a pochi passi da un simbolo della città come il Pantheon, sorge una biblioteca che è un vero gioiello per studenti e ricercatori, completamente immersa nella bellezza: la Biblioteca della Camera di Commercio di Roma. Si tratta di un avamposto della cultura, un luogo dell’anima in grado di regalare al visitatore incredibili suggestioni tra le sue ampie sale e i suoi scaffali ricolmi di volumi.

La Biblioteca della Camera di Commercio di Roma: una gemma a due passi dal Pantheon

La Biblioteca della Camera di Commercio di Roma, profondamente rinnovata e ammodernata, ha riaperto le sue porte al pubblico il 23 ottobre scorso, offrendo un ambiente accogliente e moderno per lo studio e la ricerca. Situata in via de’ Burrò 147, a breve distanza non solo dal Pantheon ma anche dalla vivace via del Corso, questa biblioteca rappresenta una perfetta fusione tra antico e moderno. L’ingresso è gratuito, rendendola accessibile a tutti coloro che cercano un luogo tranquillo e stimolante dove dedicarsi allo studio, alla ricerca o alla lettura.

La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 19.00. Oltre a una vasta collezione di libri, offre una serie di spazi studiati per rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Le aule studio, che comprendono anche l’Aula Giunta e l’Aula Tanzi quando non impegnate in attività istituzionali, sono perfette per chi cerca un posto dove concentrarsi. La chiostrina esterna offre un angolo di pace per una pausa all’aperto, mentre un piccolo angolo ristoro con distributori di snack, bevande e caffè è a disposizione per i momenti di relax.

In totale, la biblioteca può ospitare oltre 50 persone, con la possibilità di arrivare a quasi 80 posti quando tutte le sale sono disponibili. Non è necessaria alcuna prenotazione per accedere ai posti studio, basta mostrare la tessera gratuita consegnata alla prima registrazione.

Ma non solo: la Biblioteca della Camera di Commercio di Roma si propone anche come centro di cultura e formazione. Regolarmente, vengono organizzati eventi come presentazioni di libri, workshop sulle professioni del futuro e lezioni che fanno parte dei progetti di PCTO, in collaborazione con scuole e istituti del territorio. L’obiettivo è quello di stimolare l’interesse per la lettura e la formazione continua, in una risorsa per la città che diventa un punto di incontro e di crescita culturale, immersa nella bellezza della Capitale. Tra l’altro, la Biblioteca è anche attiva su TikTok, dove mostra i suoi spazi e la sua meravigliosa atmosfera.

Per ulteriori dettagli è possibile contattare telefonicamente la biblioteca al numero 06.52082330 o inviare una email a biblioteca@rm.camcom.it.

Photo Credits @CameradiCommercioRoma