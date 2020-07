Roma, arriva la Carbonara sotto le stelle!

LA CARBONARA SOTTO LE STELLE: I FRATELLI MORI INAUGURANO IL DEHORS

Osteria Fratelli Mori ha aperto il dehors: una ventina di tavoli dove poter gustare le specialità della cucina romana sotto le stelle, a pochi passi da Piramide e dalle famose opere di street art del quartiere Ostiense.

LA STORIA DI FAMIGLIA

Il ristorante, aperto nel 2004, nasce dalla passione della famiglia Mori, in particolare di papà Ambrogio, per la cucina; lui era solito cucinare per tutta i familiari durante i pranzi domenicali, le ricorrenze e le festività. Giunto all’età del pensionamento, il capofamiglia Mori decide di realizzare il suo sogno nel cassetto e così, supportato dalla moglie Giuliana e dai figli Alessandro e Francesco, acquista il locale in via dei Conciatori,10. Già da subito emerge la predilezione per la cucina tipica romana; i piatti della tradizione, protagonisti assoluti sulla tavola di casa Mori, non potevano mancare al ristorante.

GLI OSTI CONTEMPORANEI

Con il passare degli anni l’attività della famiglia Mori si consolida e si indirizza sempre di più verso un modello di ristorazione in cui il cibo e l’appartenenza al territorio romano, sono importanti tanto quanto la socializzazione e la familiarità. Alessandro e Francesco Mori, i due ‘Osti Contemporanei’ decidono quali piatti inserire nel menu, scelgono le materie prime, definiscono la carta dei vini e sono sempre pronti a guidare e consigliare i clienti per farli sentire a casa.

I giovani osti portano avanti la cucina romana, ancorata ai ricordi di famiglia, con qualche piccola deviazione. Sia nei primi che nei secondi, spicca la passione per la tradizione e una grande attenzione all’utilizzo della materia prima, proveniente perlopiù dal Mercato di Testaccio e dai fornitori di fiducia come Dol e Guffanti per i formaggi, il Pastificio Gatti per la pasta fresca, Giraldo per il baccalà e Gustarosso per i pomodori. Al menù si affianca un’accurata carta dei vini, altra grande passione di Francesco e Alessandro Mori, entrambi sommelier. Etichette laziali e non solo, attenta selezione di vini biologici e soprattutto naturali caratterizzano la scelta beverage dell’Osteria di via dei Conciatori.

Orario:

aperto dalle 12.30 alle 14.30; dalle 19.30 alle 23.30.

Chiuso il sabato a pranzo.

Per prenotazioni chiamare il numero:

331-3234399

Shop online:

shop.osteriafratellimori.it

Contatti

Osteria Fratelli Mori

Via dei Conciatori,10

00154 Roma

Tel. 331 323 4399

Email: info@osteriafratellimori.it

www.osteriafratellimori.it