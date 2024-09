A Roma saranno installate 40 autovelox in diverse zone della città per limitare l’eccesso di velocità e il rischio di incidenti: ecco dove

Negli ultimi anni il numero di incidenti è aumentato soprattutto nelle grandi città come Roma. Nella Capitale, infatti, vi sono alcune zone più pericolose in cui gli automobilisti non perdono occasione di andare veloce e mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. A tal proposito, saranno installate nei prossimi giorni 40 autovelox con lo scopo tutelare la sicurezza dei cittadini.

Dove saranno installate 40 autovelox a Roma

La Municipale ha deciso di posizionare nuovi rivelatori mobili di velocità per un totale di 40 autovelox. Le zone interessate sono Corso di Francia, la Galleria Giovanni XXIII, Lungotevere della Vittoria, Lungotevere dell’Acqua Acetosa. Al centro, invece, in via del Teatro Marcello e lungo la via Colombo dopo le mura. Infine, via Salaria, via Aurelia, Casilina e Tiburtina.

Ulteriori controlli saranno incrementati anche al Pigneto, a Trastevere, a Ponte Milvio, al Campo de’Fiori e Ostia.

Le nuove norme sugli autovelox

A partire dal 28 maggio 2024, il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato sulla gazzetta Ufficiale un decreto che riguarda l’uso e la collocazione degli autovelox. Essi dovranno essere visibili e segnalati almeno ad un chilometro prima dei centri abitati. Quindi, dovranno essere installati seguendo dei parametri per quanto riguarda la distanza minima, che cambia a seconda del tipo di strada. Non dovranno essere nascosti dietro ad una curva o nei pressi di zone in cui il limite di velocità è basso.

Il numero degli incidenti a Roma nell’ultimo anno

Tali decisioni sono state prese per garantire una maggiore sicurezza per strada dopoché è stato registrato un numero in aumento di incidenti nel corso del 2023. Lo scorso anno, infatti, soltanto a Roma e provincia, sono avvenuti circa 11.900 sinistri con 188 vittime. Questi sono dati che invitano a riflettere.

FOTO: SHUTTERSTOCK